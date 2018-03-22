Nevruz kutlamalarında gözaltına alınanların sayısı 81'e yükseldi(Ek bilgilerle)

Çağatay KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısı 81'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3'ü çocuk 40'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.