Nevruz kutlamasında demir unutulunca 'yüksek gerilim' levhası dövüldü

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen nevruz kutlamasında, çekiçle demir dövme sırasında, dövülecek demir unutulunca yerine, üzerinde 'yüksek gerilim' yazan uyarı levhası dövüldü.
OMÜ'de nevruz kutlama programı düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kutlamada, horon oynanıp, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Çuval ve halat çekme yarışları yapılırken, renkli görüntüler oluştu.
Çekiçle örs üzerinde demir dövme işlemi sırasında ise dövülecek demir unutuldu. Bunun üzerine Prof. Dr. Bilgiç, 'yüksek gerilim' yazalı uyarı levhasının demirini çekiçle dövdü. Yemek ikramının ardından kutlama programı sona erdi.
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