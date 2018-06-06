Nevşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan bayramının bitimi yaklaştıkça akıllara Ramazan bayramı ve tabii bayram namazı geliniyor. Nevşehir ili ile Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan bayramının ilk günü sabah camilere gidilecek ve cemaat ile bayram namazı kılınacak? Peki Ramazan bayramı ne zaman, ilk gün bayram namazı saat kaçta kılınacak? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle en fazla 3 günlük bir tatil olacak. NEVŞEHİR ve TÜM İLLER İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATİ ŞEHİR NAMAZ VAKTİ Adana 06.02 Adıyaman 05.48 Afyonkarahisar 06.17 Ağrı 05.24 Aksaray 06.04 Amasya 05.50 Ankara 06.04 Antalya 06.21 Ardahan 05.22 Artvin 05.25 Aydın 06.30 Balıkesir 06.25 Bartın 06.02 Batman 05.36 Bayburt 05.34 Bilecik 06.15 Bingöl 05.36 Bitlis 05.31 Bolu 06.07 Burdur 06.20 Bursa 06.19 Çanakkale 06.30 Çankırı 05.59 Çorum 05.54 Denizli 06.25 Diyarbakır 05.40 Düzce 06.09 Edirne 06.25 Elazığ 05.42 Erzincan 05.38 Erzurum 05.31 Eskişehir 06.14 Gaziantep 05.53 Giresun 05.40 Gümüşhane 05.36 Hakkari 05.27 Hatay 06.00 Iğdır 05.20 Isparta 06.19 İstanbul 06.17 İzmir 06.31 Kahramanmaraş 05.54 Karabük 06.02 Karaman 06.10 Kars 05.22 Kastamonu 05.57 Kayseri 05.57 Kilis 05.55 Kırıkkale 06.02 Kırklareli 06.22 Kırşehir 06.01 Kocaeli 06.14 Konya 06.11 Kütahya 06.17 Malatya 05.46 Manisa 06.29 Mardin 05.39 Mersin 06.05 Muğla 06.29 Muş 05.33 Nevşehir 06.00 Niğde 06.02 Ordu 05.41 Osmaniye 05.58 Rize 05.31 Sakarya 06.12 Samsun 05.47 Şanlıurfa 05.47 Siirt 05.33 Sinop 05.49 Şırnak 05.32 Sivas 05.48 Tekirdağ 06.23 Tokat 06.48 Trabzon 05.34 Tunceli 05.40 Uşak 06.21 Van 05.26 Yalova 06.17 Yozgat 05.57 Zonguldak 06.05 BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Yılda iki dini bayramımız vardır: 1) Ramazan Bayramı 2) Kurban Bayramı Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram Namazı nın Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur. 7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR? Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Yani güneşin doğuşundan yaklaşık olarak bir saat sonrasıdır. Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği vakittir. Bu vakit de güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika kadar sonra başlar, öğle namazı vaktinin girmesinden önceki vakte kadar devam eder. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.