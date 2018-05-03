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Nevşehir Belediyesinde devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Milletvekilli aday adaylığı için istifa eden Belediye Başkanı Ünver, görevini Seçen'e devretti

NEVŞEHİR (AA) - Milletvekili aday adaylığı için istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, görevini Başkan Yardımcısı Atilla Seçen'e devretti.

Ünver'in 26 Nisan'daki istifasının ardından yeni başkanı belirlemek amacıyla Nevşehir Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Tek adayla gidilen seçimde, 25 meclis üyesinin tamamının oyunu alan Seçen, başkanlığa seçildi.

Seçen, seçimin ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Ünver'den devraldı.

Ünver, 14 yıl sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinde Seçen ile çalıştıklarını belirterek bundan sonraki hayatında Seçen'e başarı diledi.

Başkanlık mührünü Ünver'den teslim alan Seçen ise "2001 yılından beri Başkan Yardımcısı olarak sayın Ünver ile görev yapıp, gece gündüz çalıştık. Başkanımdan çok şey öğrendik, burası iyi bir okuldu. Hasan Bey'in yanında diplomayı aldığıma inanıyorum. Bundan sonraki siyasi yaşantısında da kendisine başarı diliyorum." diye konuştu.

Seçen'in Ünver'e çiçek takdiminde bulunduğu tören, duanın ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

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Hasan Ünver Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen nevşehir belediyesi

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