Nevşehir'de infial yaratan görüntü! Köpeği canlı canlı çöp kamyonunda atarak ezdiler iddiası

Son dönemdeki hayvana şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Nevşehir'de bir köpeğin bir çöp kamyonuna atılarak öldürüldüğü iddia edilen bir video sosyal medyada tepki çekti. Acıgöl ilçesinde vatandaşlarca çekilen videoda, belediye görevlisi olduğu iddia edilen iki kişi, bir köpeği sopalarla bir çöp kamyonunun arkasına sokmaya çalışıyor.

Köpek ise çöp kamyonundan çıkmaya çalışıyor. Video, sosyal medyada "Bir köpek çöp kamyonunu arkasına atıldı ve ezilerek öldürüldü" iddiasıyla yayıldı.

Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği görüntülerle ilgili Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, açıklamalarda bulundu.

ACIGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERTAŞ: ASILSIZ HABER



TV8 canlı yayınına telefonla bağlanan Ertaş, "Her zamanki gibi asılsız bir haber asılsız bir ihbar" sözleriyle görüntüleri yalanladı.

Görüntülerdeki kamyonun 'çöp kamyonu olmadığını' hayvan toplamakta kullanılan bir araç olduğunu iddia eden Ertaş, şunları söyledi:

"Resmi 199 sayılı kanun gereği, sokak hayvanlarını rehabilite etmek belediyeye yüklenmiş bir kanun hükmüdür. Bunu gereği olarak hayvanlarımızı rehabilite ediyoruz. Barınaklarını yiyeceklerini karşılıyoruz. Bizim gibi hayvan haklarına dikkat eden bir belediyenin linç kampanyasına maruz kalması bizi derinden yaraladı. Sizdeki görüntüleri şöyle açıklayabiliriz. Bir tane hafif yaralanmış hayvan sokakta vatandaşa saldırgan tavırlar sergilerken yatsı namazına gitmekte olan bir vatandaş belediyeye ihbarda bulunuyor ve gerekli işlemin yapılması isteniyor.