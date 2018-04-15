Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı.

UÇURUMA YUVARLANDI



Kamyonete arkadan çarpan 66 AAB 110 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanırken araç içerisinde bulunan 2’si kadın 3’ü erkek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken araç içerisinde sıkışan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA