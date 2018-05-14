Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Farz olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz mübarek Ramazan ayı geldi. 2018 yılında Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Bu kutlu görevi yerine getirmek isteyen Nevşehirliler, kendi şehirlerinin imsak ve iftar saatlerini içeren Ramazan imsakiyesini merak ediyorlar. Bu yüzden sizler için diyanetin verilerine göre imsakiyeyi hazırladık. Nevşehir'de ilk imsak - sahur vakti 3.42 iken iftar saati ise 19,53 olarak gözüküyor. İşte imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:22
|12:44
|16:34
|19:53
|21:26
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:40
|05:21
|12:44
|16:34
|19:54
|21:28
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:20
|12:44
|16:35
|19:55
|21:29
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:19
|12:44
|16:35
|19:56
|21:30
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:19
|12:44
|16:35
|19:57
|21:31
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:35
|05:18
|12:44
|16:35
|19:58
|21:33
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:34
|05:17
|12:44
|16:35
|19:58
|21:34
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:33
|05:16
|12:44
|16:36
|19:59
|21:35
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:32
|05:16
|12:44
|16:36
|20:00
|21:36
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:31
|05:15
|12:44
|16:36
|20:01
|21:38
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:30
|05:15
|12:44
|16:36
|20:02
|21:39
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:29
|05:14
|12:44
|16:37
|20:03
|21:40
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:28
|05:14
|12:44
|16:37
|20:03
|21:41
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:27
|05:13
|12:45
|16:37
|20:04
|21:42
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:13
|12:45
|16:37
|20:05
|21:43
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:12
|12:45
|16:38
|20:06
|21:44
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:25
|05:12
|12:45
|16:38
|20:06
|21:45
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:24
|05:11
|12:45
|16:38
|20:07
|21:46
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:23
|05:11
|12:45
|16:38
|20:08
|21:47
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:23
|05:11
|12:45
|16:39
|20:08
|21:48
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:22
|05:10
|12:46
|16:39
|20:09
|21:49
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:21
|05:10
|12:46
|16:39
|20:09
|21:50
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:21
|05:10
|12:46
|16:39
|20:10
|21:51
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:20
|05:10
|12:46
|16:39
|20:11
|21:52
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:20
|05:09
|12:46
|16:40
|20:11
|21:53
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:20
|05:09
|12:47
|16:40
|20:12
|21:53
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:19
|05:09
|12:47
|16:40
|20:12
|21:54
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:19
|05:09
|12:47
|16:40
|20:13
|21:55
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:19
|05:09
|12:47
|16:41
|20:13
|21:55
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:19
|05:09
|12:47
|16:41
|20:14
|21:56
NEDEN BİR AY BOYUNCA ORUÇ TUTUYORUZ?
Resûl-i Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekmiştir (Müsned, V, 363; Buhârî, “Savm”, 2, 10). Hayatın belirli bir döneminde bir defa böyle bir sabır sınavından geçip iradeyi eğitmenin bu sonucu sağlayamayacağı açıktır. Dolayısıyla oruçta insan ömrünün en büyük zaman birimi olan yıl esas alınmış ve yılın belirli bir bölümünün oruçla geçirilmesi istenmiştir. İslâmiyet’te sene içinde oruç deneyiminin zaman zaman yenilenmesi de tavsiye edilmekle birlikte yılın en büyük birimi süresince (bir ay) oruç tutulması zorunlu kılınmış, bunun da insanlık için hidayet rehberi Kur’an’ın nüzûl ayı olan ramazan olması uygun görülmüştür.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
11 Ayın Sulatını Ramazan’da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
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