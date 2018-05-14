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Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

2018 Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Nevşehir Ramazan imsakiyesi haberimizde. Bütün bir yıl boyunca heyecanla beklediğimiz Ramazan ayı ile birlikte sahur ve iftarın tatlı telaşı herkesi sarmış durumda. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Nevşehir imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyorlar. İşte ay boyunca takip edebileceğiniz diyanetin hazırladığı Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2018...

Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Farz olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz mübarek Ramazan ayı geldi. 2018 yılında Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Bu kutlu görevi yerine getirmek isteyen Nevşehirliler, kendi şehirlerinin imsak ve iftar saatlerini içeren Ramazan imsakiyesini merak ediyorlar. Bu yüzden sizler için diyanetin verilerine göre imsakiyeyi hazırladık. Nevşehir'de ilk imsak - sahur vakti 3.42 iken iftar saati ise 19,53 olarak gözüküyor. İşte imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:22 12:44 16:34 19:53 21:26
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:40 05:21 12:44 16:34 19:54 21:28
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:20 12:44 16:35 19:55 21:29
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:19 12:44 16:35 19:56 21:30
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:19 12:44 16:35 19:57 21:31
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:35 05:18 12:44 16:35 19:58 21:33
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:17 12:44 16:35 19:58 21:34
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:44 16:36 19:59 21:35
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:16 12:44 16:36 20:00 21:36
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:31 05:15 12:44 16:36 20:01 21:38
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:15 12:44 16:36 20:02 21:39
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:14 12:44 16:37 20:03 21:40
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:14 12:44 16:37 20:03 21:41
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:13 12:45 16:37 20:04 21:42
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:13 12:45 16:37 20:05 21:43
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:44
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:45
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:11 12:45 16:38 20:07 21:46
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:23 05:11 12:45 16:38 20:08 21:47
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:23 05:11 12:45 16:39 20:08 21:48
21 05 Haziran 2018 Salı 03:22 05:10 12:46 16:39 20:09 21:49
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:21 05:10 12:46 16:39 20:09 21:50
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:21 05:10 12:46 16:39 20:10 21:51
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:20 05:10 12:46 16:39 20:11 21:52
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:20 05:09 12:46 16:40 20:11 21:53
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:20 05:09 12:47 16:40 20:12 21:53
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:19 05:09 12:47 16:40 20:12 21:54
28 12 Haziran 2018 Salı 03:19 05:09 12:47 16:40 20:13 21:55
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:19 05:09 12:47 16:41 20:13 21:55
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:19 05:09 12:47 16:41 20:14 21:56

NEDEN BİR AY BOYUNCA ORUÇ TUTUYORUZ?

Resûl-i Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekmiştir (Müsned, V, 363; Buhârî, “Savm”, 2, 10). Hayatın belirli bir döneminde bir defa böyle bir sabır sınavından geçip iradeyi eğitmenin bu sonucu sağlayamayacağı açıktır. Dolayısıyla oruçta insan ömrünün en büyük zaman birimi olan yıl esas alınmış ve yılın belirli bir bölümünün oruçla geçirilmesi istenmiştir. İslâmiyet’te sene içinde oruç deneyiminin zaman zaman yenilenmesi de tavsiye edilmekle birlikte yılın en büyük birimi süresince (bir ay) oruç tutulması zorunlu kılınmış, bunun da insanlık için hidayet rehberi Kur’an’ın nüzûl ayı olan ramazan olması uygun görülmüştür.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

  • 11 Ayın Sulatını Ramazan’da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.

  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

NEVŞEHİR CAMİLERİ


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