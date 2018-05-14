Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Farz olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz mübarek Ramazan ayı geldi. 2018 yılında Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Bu kutlu görevi yerine getirmek isteyen Nevşehirliler, kendi şehirlerinin imsak ve iftar saatlerini içeren Ramazan imsakiyesini merak ediyorlar. Bu yüzden sizler için diyanetin verilerine göre imsakiyeyi hazırladık. Nevşehir'de ilk imsak - sahur vakti 3.42 iken iftar saati ise 19,53 olarak gözüküyor. İşte imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2018...

NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:22 12:44 16:34 19:53 21:26 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:40 05:21 12:44 16:34 19:54 21:28 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:20 12:44 16:35 19:55 21:29 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:19 12:44 16:35 19:56 21:30 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:19 12:44 16:35 19:57 21:31 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:35 05:18 12:44 16:35 19:58 21:33 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:17 12:44 16:35 19:58 21:34 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:44 16:36 19:59 21:35 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:16 12:44 16:36 20:00 21:36 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:31 05:15 12:44 16:36 20:01 21:38 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:15 12:44 16:36 20:02 21:39 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:14 12:44 16:37 20:03 21:40 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:14 12:44 16:37 20:03 21:41 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:13 12:45 16:37 20:04 21:42 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:13 12:45 16:37 20:05 21:43 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:44 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:12 12:45 16:38 20:06 21:45 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:11 12:45 16:38 20:07 21:46 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:23 05:11 12:45 16:38 20:08 21:47 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:23 05:11 12:45 16:39 20:08 21:48 21 05 Haziran 2018 Salı 03:22 05:10 12:46 16:39 20:09 21:49 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:21 05:10 12:46 16:39 20:09 21:50 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:21 05:10 12:46 16:39 20:10 21:51 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:20 05:10 12:46 16:39 20:11 21:52 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:20 05:09 12:46 16:40 20:11 21:53 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:20 05:09 12:47 16:40 20:12 21:53 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:19 05:09 12:47 16:40 20:12 21:54 28 12 Haziran 2018 Salı 03:19 05:09 12:47 16:40 20:13 21:55 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:19 05:09 12:47 16:41 20:13 21:55 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:19 05:09 12:47 16:41 20:14 21:56

NEDEN BİR AY BOYUNCA ORUÇ TUTUYORUZ?

Resûl-i Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekmiştir (Müsned, V, 363; Buhârî, “Savm”, 2, 10). Hayatın belirli bir döneminde bir defa böyle bir sabır sınavından geçip iradeyi eğitmenin bu sonucu sağlayamayacağı açıktır. Dolayısıyla oruçta insan ömrünün en büyük zaman birimi olan yıl esas alınmış ve yılın belirli bir bölümünün oruçla geçirilmesi istenmiştir. İslâmiyet’te sene içinde oruç deneyiminin zaman zaman yenilenmesi de tavsiye edilmekle birlikte yılın en büyük birimi süresince (bir ay) oruç tutulması zorunlu kılınmış, bunun da insanlık için hidayet rehberi Kur’an’ın nüzûl ayı olan ramazan olması uygun görülmüştür.