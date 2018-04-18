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Nevşehir nüfusunun yüzde 26,3’ünü çocuklar oluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı çocuk nüfus oranı açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir Niğde, Kırıkkale ve Aksaray illerine ait 2017 yılı çocuk nüfus oranı açıklandı.

Nevşehir nüfusunun yüzde 26,3’ünü çocuklar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı çocuk nüfus oranı açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir Niğde, Kırıkkale ve Aksaray illerine ait 2017 yılı çocuk nüfus oranı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Nevşehir’in yüzde 26,3’ünü, Kırşehir nüfusunun yüzde 24,8’ini, Niğde nüfusunun yüzde 29,5’ini, Kırıkkale nüfusunun yüzde 24’ünü ve Aksaray’ın yüzde 30,5’ini çocuklar oluşturdu.

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