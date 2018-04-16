Nevşehir'de 5 kişinin öldüğü trafik kazası

İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin, aşırı süratli ilerlediği sırada virajı alamayıp, kokoreç almak için emniyet şeridi dışındaki toprak alanda bulunan kamyona çarptığının tespit edildiği vurgulanan tutanakta, kamyonet sürücüsü Murat Öztürk'ün, kokoreç aldıktan sonra aracına binmek istediği sırada kazanın meydana geldiği, sürüklenen aracının kendisine çarpmasıyla bacağında kırık oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma ve emniyete bağlı trafik ekiplerinin ayrı ayrı hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet sürücüsünün kusursuz olduğu ifadelerine yer verildi.

Bu arada, seyyar kokoreç aracının karayolunun yaklaşık 5 metre dışındaki toprak alanda bulunması nedeniyle araç sahibi Yüksel Ferveren'e kazayla ilgili işlem yapılmadığı, kamyonet sürücüsü Öztürk'ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında 50 BC 652 plakalı kamyonetle çarpışan 66 AAB 610 plakalı otomobildeki üniversite öğrencileri Gamze Aktoprak, Gülbahar Pektaş ve Salim Burak İçöz ile Turgay İçöz ve Tarık Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Turgay İçöz, kuzeni Salim Burak İçöz ve Tarık Öztürk'ün cenazeleri Yozgat'ta, Gamze Aktoprak ise dün Mersin'de defnedilmişti.