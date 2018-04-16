Nevşehir'de 5 kişinin öldüğü trafik kazası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, üniversite öğrencisi Gülbahar Pektaş'ın (22) cenazesi de Hacıbektaş ilçesinde toprağa verildi.
Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında önceki gece meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerden 22 yaşındaki Pektaş'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, ilçeye getirildi.
Pektaş'ın cenazesi, Çilehane Mezarlığı'nda, Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı cemevi dedesi Cemal Akıcı eşliğinde düzenlenen törenin ardından, burada toprağa verildi.
Öte yandan, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma ve emniyete bağlı trafik ekiplerinin ayrı ayrı hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet sürücüsünün kusursuz olduğu ifadelerine yer verildi.
İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin, aşırı süratli ilerlediği sırada virajı alamayıp, kokoreç almak için emniyet şeridi dışındaki toprak alanda bulunan kamyona çarptığının tespit edildiği vurgulanan tutanakta, kamyonet sürücüsü Murat Öztürk'ün, kokoreç aldıktan sonra aracına binmek istediği sırada kazanın meydana geldiği, sürüklenen aracının kendisine çarpmasıyla bacağında kırık oluştuğu belirtildi.
Bu arada, seyyar kokoreç aracının karayolunun yaklaşık 5 metre dışındaki toprak alanda bulunması nedeniyle araç sahibi Yüksel Ferveren'e kazayla ilgili işlem yapılmadığı, kamyonet sürücüsü Öztürk'ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında 50 BC 652 plakalı kamyonetle çarpışan 66 AAB 610 plakalı otomobildeki üniversite öğrencileri Gamze Aktoprak, Gülbahar Pektaş ve Salim Burak İçöz ile Turgay İçöz ve Tarık Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Turgay İçöz, kuzeni Salim Burak İçöz ve Tarık Öztürk'ün cenazeleri Yozgat'ta, Gamze Aktoprak ise dün Mersin'de defnedilmişti.
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