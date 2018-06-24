Nevşehir'de Ak Partililer ve MHP'liler sokaklara döküldü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından Ak Partililer ve MHP'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.
Nevşehir'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını açıklama süresini saat 21.00'den daha erkene alması üzerine, televizyon ekranlarına yansıyan sonuçları takip eden Ak Partililer ve MHP'liler, bir süre sonra sokaklara çıktı. Partililerden bazıları yürüyerek, bazıları da araçlarıyla konvoy oluşturarak Ak Parti İl Başkanlığı'nın önüne geldi. Konvoydakiler, korna ve Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkılarını çaldı.
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