Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Askeri uçağımızın ilimiz sınırları içerisinde kaza geçirmesi sonucu bir askeri personelimiz maalesef şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize ve ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"İnşallah, Allah bu kazaların son olmasını nasip eder. Tüm milletimizin ve ordumuzun başı sağ olsun. Kaza ile ilgili açıklamayı Genelkurmay Başkanlığımız yapacaktır. Uçakta iki askerimiz değil sadece bir pilotumuz var. O da şehit oldu. Onun da cenazesini Gülşehir'e kaldırdık. Cenazesi önce Adana'ya, sonra memleketine gönderilecektir. Kazanın oluş şekliyle ilgili açıklama teknik incelemenin ardından yapılacaktır."