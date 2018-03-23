Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düştüğü enkaz alanında kaza sonrası çalışmalar sürdürülüyor.
Uçağın pilotunun şehit olduğu kazanın meydana geldiği Ovaören köyü Karabağ mevkisindeki çalışmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yürütülüyor.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit de olay yerinde inceleme yaptı.
Şehit pilotun cenazesi, incelemenin ardından kaza bölgesinden alınarak ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Askeri uçağımızın ilimiz sınırları içerisinde kaza geçirmesi sonucu bir askeri personelimiz maalesef şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize ve ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.
Aktaş, gazetecilerin sorusu üzerine uçakta başka bir personel olmadığını bildirdi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de uçağın düşüş nedeninin incelemenin ardından belirleneceğini ifade etti.
Şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Açıkgöz, şöyle konuştu:
"İnşallah, Allah bu kazaların son olmasını nasip eder. Tüm milletimizin ve ordumuzun başı sağ olsun. Kaza ile ilgili açıklamayı Genelkurmay Başkanlığımız yapacaktır. Uçakta iki askerimiz değil sadece bir pilotumuz var. O da şehit oldu. Onun da cenazesini Gülşehir'e kaldırdık. Cenazesi önce Adana'ya, sonra memleketine gönderilecektir. Kazanın oluş şekliyle ilgili açıklama teknik incelemenin ardından yapılacaktır."
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