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Nevşehir'de askeri uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:32 | Son Güncelleme

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

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