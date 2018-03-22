Nevşehir'de askeri uçak düştü!

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.
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