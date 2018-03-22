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Nevşehir'de askeri uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı bildirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

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F-16 uçağı Genelkurmay Başkanlığı Kaza kırım Nevşehir

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