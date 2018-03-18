Nevşehir’de Çanakkale Zaferi’nin 103.yıldönümü ve Şehitler Günü töreni düzenlendi.

Türk tarihinde destanlaşan en büyük zaferlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Şehitler Günü Nevşehir’de düzenlenen iki ayrı törende duygusal anlar yaşandı.

Nevşehir’de, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü için ilk tören Nevşehir Şehitliğinde düzenlendi.

Buradaki törende Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Nevşehir Şehitliği’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerin aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam eden bir tören, 1 manga askerin saygı atışı yapması ile sona erdi.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü kutlamalarına Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edildi.

Tören öncesinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi fuayene salonunda Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Zaferini yansıtan pastel boya, kuru boya ve kara kalem çalışmasından oluşan resim sergisinin açılışı Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Murat Göktürk, Belediye Başkanı Hasan Ünver ,Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Çetin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin ve diğer protokol mensupları tarafından gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Çetin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yanı sıra, daire müdürleri ile çok sayıda şehit ailesi ve öğrenci ile askeri erkanın katıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

İmam Hatip Mikail Pişkin’in Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden törende, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş, tarihin akışı üzerinde Türk Milleti için belirleyici bir rol oynaması açısından büyük bir önem taşıdığını dile getiren Çiftçi ‘ Millet olma şuunun tohumlarının atılarak, Kurtuluş Savcaşının kazanılmasına zemin hazırlayan, bir prestij ve azmin mücadelesi de olan Çanakkae Zaferi, 1. Dünya Savaşı’nın en önemli ve hassas bölümünü de oluşturur. Çanakkale Savaşı, ordumuzu zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerim, dünyada eşi benzeri olmayan bir destek yazmıştır. Çanakkale Zaferinin özellikle genç nesillere çok iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de bir teminatıdır “ dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve Şehitler Günü kutlamalarına daha sonra Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programın sunumu ile sona erdi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlik yaklaşık 2 saat süre ile devam etti.