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Nevşehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Nevşehir'de cinayet

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde silahla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Til köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin Kızıltepe (28) ile S.A. (24) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.A. tabancayla Kızıltepe'ye ateş etti. Kızıltepe, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro ekiplerince evinde gözaltına alınan S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Derinkuyu Nevşehir

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