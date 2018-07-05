Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen K.C'yi, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C, savcılık ifadesinde paylaşımları kendisinin yaptığını kabul etti.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

