HABER

Nevşehir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı binasının önüne gelerek, Erdoğan'a hakaret ve küfür ederek bağırdığı öne sürülen M.A. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)
Tutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yokTutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAKARET Nevşehir Ürgüp

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.