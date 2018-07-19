Nevşehir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı binasının önüne gelerek, Erdoğan'a hakaret ve küfür ederek bağırdığı öne sürülen M.A. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

