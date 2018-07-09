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Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:32 | Son Güncelleme

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi kişi tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak uyruklu N.H.A.A.J'nin ikametine operasyon düzenledi.

Terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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