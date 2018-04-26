Nevşehir’de dolaşım sistemi hastalıklarından 655 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir’de 655 kişi dolaşım sistemi hastalıklarından öldüğü bildirildi.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin sayısı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Nevşehir’de 655 kişinin dolaşım sistemine bağlı hastalıklardan öldüğü açıklanırken, Kırıkkale’de 849 kişi, Aksaray’da 782 kişi, Niğde’de 876 kişi ve Kırşehir’de 622 kişi dolaşım sistemine bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.
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