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Nevşehir'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir adli makamlarınca "suç örgütü kurmak ve yönetmek", Niğde adli makamlarınca ise "hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında arama kararı bulunan "İntikam" kod adlı İbrahim Ç, Asayiş Şubesi ekiplerince Acıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

İbrahim Ç, 25 Mayıs'ta Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak, yağma tefecilik, uyuşturucu ticareti, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 38 kişinin yargılandığı davaya firari olduğu için katılmamış, hakkında 27 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

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Nevşehir Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tutuklama

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