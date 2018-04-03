Nevşehir’de ilk 3 ayda 403 iş yeri açıldı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü yılın ilk 3 ayında 403 iş yerinin açıldığını söyledi.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 403 iş yerinin açıldığını söylerken 118 iş yerinin ise kapandığını belirtti. Ördü, “İlimizde 3 aylık dönem sürecinde 403 iş yeri açılışı sicil müdürlüğümüzde tescili yapıldı, 118 tane de iş yeri telkin işlemi yapıldı. Bu üç aylık tablo gösteriyor ki yeni iş yeri açma noktasında umut veren bir tablo var. Devletimizin yeni iş yerine açan esnaflara verdiği destekler ve teşvikler iş yeri açılışında artış yaşanmasını sağlıyor” dedi.
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