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Nevşehir'de karne gününe kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 01:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

(AA)

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