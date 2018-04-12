Nevşehir'de ölü bulunan Doç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) NEVŞEHİR'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır'a getirildi. Nevşehir'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak köyü yakınlarında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün cenazesi, eşi Nalan Baştürk'ün isteği üzerine Diyarbakır'a getirildi. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla, Bağlar ilçesi Yeniköy mezarlığına getirilen, Baştürk'ün cenazesini yakınları karşıladı. Büyük üzüntünün hakim olduğu mezarlıkta Baştürk'ün cenazesi morga alınırken, cenazenin yarın Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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