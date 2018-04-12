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Nevşehir'de ölü bulunan öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Nevşehir'de ölü bulunan öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Nevşehir'in Çardak beldesinde boş arazide öğretim üyesi ile cesedi bulunan yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Kübra Yılmaz'ın cenazesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde toprağa verildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Yılmaz'ın cenazesi Suşehri ilçesine getirildi. Yılmaz'ın cenazesi, Balhatun Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Genç kızın babası Hüseyin Yılmaz, cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu.

Törene, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir'in Çardak beldesinde boş arazide, dün, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Yılmaz'ın tabancayla vurulmuş cesetleri bulunmuştu.

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Nevşehir Sivas Suşehri

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