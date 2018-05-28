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Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Ali Canlı (78) idaresindeki 38 NE 207 plakalı otomobil, Nevşehir-Tuzköy karayolu Eğrikuyu mevkisinde devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Canlı hayatını kaybederken, araçtaki eşi Meryem Canlı (65) ağır yaralandı. Canlı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Canlı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Gülşehir Nevşehir trafik kazası

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