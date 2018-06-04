Nevşehir'de otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 VDP 24 plakalı otomobille 34 DP 3616 plakalı minibüs, ilçe girişinde çarpıştı.
Otomobilde bulunan Kıymet Koca hayatını kaybetti, araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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