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Nevşehir'de "Sokak köpeğinin çöp aracında itlaf edildiği" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş: - "Görüntüde hayvan presleniyor gibi algı oluşturuluyor ama yakalanan köpek kapak kapatılırken dışarı çıkmak istediği için hayvan yakalama aparatıyla ayaklarının zarar görmemesi için kurtarılıyor"

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinin Belediye Başkanı Ercan Ertaş, "Belediye ekiplerinin sokak köpeğini çöp toplama aracında itlaf ettiği" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kapak kapatılırken dışarı çıkmak isteyen hayvanın, yakalama aparatıyla ayaklarının zarar görmemesi için kurtarıldığını bildirdi.

Ertaş, "Sokak köpeğinin çöp aracında preslenerek itlaf edildiği" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine basın toplantısı düzenledi.

Sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ertaş, olayın, ilçedeki bazı vatandaşların saldırgan bir sokak köpeği olduğu yönünde belediyeye ihbarda bulunmalarının ardından yaşandığını aktardı.

Ertaş, eski bir çöp aracının ilçede sokak hayvanlarını toplamak amacıyla kullanıldığını vurgulayarak, görüntüdeki köpeğin itlafının söz konusu olmadığını ifade etti.

Sokak köpeğini yakalama yöntemini tasvip etmediklerini belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı üzgünüz. Olayın gerçekleştiği gün birkaç vatandaşımız bir sokak köpeğinin saldırgan tavırlar sergilediği yönünde ihbarda bulunmuş. Görevlilerce vatandaşın rahatsızlığını gidermek amacıyla yakalama aparatıyla köpek yakalanıp araca konulmuştur. Köpek, üzerindeki ufak yaralar belediyede tedavi edilip yemek yedirildikten sonra ilçenin başka bir yerine bırakılmıştır. O araç çöp toplama aracı değildir. Belediyemizin imkanları çerçevesinde köpek toplama aracı olarak kullanıyoruz. Kanunen sokak hayvanlarını kapalı araçla toplamak gerekiyor. Görüntüde hayvan presleniyor gibi algı oluşturuluyor ama yakalanan köpek kapak kapatılırken dışarı çıkmak istediği için hayvan yakalama aparatıyla ayaklarının zarar görmemesi için kurtarılıyor. Biz yakalama ile ilgili usulü tasvip etmiyoruz, bu nedenle de gerekli idari soruşturma başlatıldı."

Ertaş, daha sonra gazetecilere belediye otoparkında bekletilen aracı göstererek, nasıl kullanıldığı konusunda bilgi verdi.

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Acıgöl Ercan Ertaş Acıgöl Belediye Başkanı Nevşehir

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