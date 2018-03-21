Nevşehir’de Şubat ayında 139 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayı konut satış rakamları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bağlı bulunan iller arasında Şubat ayında en az konut satışı 139 konut ile Nevşehir’de gerçekleşti. Şubat ayında Nevşehir’de 139 konut satışı yapılırken, Kırıkkale’de 399 konut, Aksaray’da 411 konut, Niğde’de 386 konut ve Kırşehir’de 271 konut satışı gerçekleştirildi.
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