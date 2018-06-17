Nevşehir'de şüpheli ölüm

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde koyunlarını otlatmak için araziye giden 12 yaşındaki Murat Baloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesine ait koyunları otlatmak amacıyla öğle vakti araziye götüren Murat Baloğlu, gece geç saatlere kadar eve dönmedi. Bunun üzerine çocuğu arazide arayan yakınları Baloğlu'nun yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın jandarmaya haber verilmesinin ardından bölgede inceleme yapıldı.

Ceset, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürülürken, vücudunda yaralanma izi bulunmayan Baloğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

