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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Hacıbektaş ilçesinden Kırşehir istikametine giden İl Özel İdaresine ait resmi araca, plakası henüz tespit edilemeyen tır çarptı.

Kazada, İl Özel İdare Genel Sekreterliği personeli Ahmet Ezilmez (54) yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ezilmez'in cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacıbektaş Nevşehir trafik kazası

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