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Nevşehir'de, 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi tarafından 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı' düzenlendi.

Nevşehir'de, 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı'

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi tarafından 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı' düzenlendi.
Çalıştaya, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Türkiye Küçük Oteller Derneği (TURKODER) Başkan Yardımcısı Mehmet Kök, Kapadokya Aşçılar Derneği Başkanı Rıza Arıcı, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulları Başkanı Çoşkun Kırtıl, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Encümeni Ömer Tosun, Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, turizm sektörü temsilcileri, Turizm Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, turizmin, Kapadokya Bölgesi ve üniversite için öncelikli bir sektör olduğunu, Turizm Fakültesi'nin sektör açısından önemli bir misyon üstlendiğini, bu misyonun yerine getirilmesinde üniversite-turizm sektörü işbirliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi. Bağlı, ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulduğunu ve bunun da bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.
Çalıştay; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Seyahat Acenteciliği ve Turist Rehberliği olarak üç oturumda gerçekleştirildi. NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın moderatörlüğünde yapılan çalıştayda ders planları, staj ve ders uygulamaları ile ortak projeler konusunda daha iyi bir iş birliğinin nasıl sağlanabileceği tartışıldı.
Öte yandan, bölge turizminin ihtiyacına uygun öğrenci profilinin nasıl olabileceği, işletmelerin nasıl daha iyi istihdam sağlayabileceği konularında öneriler sunuldu.

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Nevşehir'de, 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı'Nevşehir'de, 'Üniversite-Turizm Sektörü İş Birliği Çalıştayı'

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