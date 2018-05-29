Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 zanlının yakalanması için il merkezi ve bazı ilçelerde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 25 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Belçika'da silahlı saldırı!
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı
Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Çamlıca Kulesi Eyfel Kulesi'ni geçti! Çamlıca Kulesinin boyu kaç metre?
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum