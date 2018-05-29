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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 zanlının yakalanması için il merkezi ve bazı ilçelerde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 25 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Nevşehir Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu

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