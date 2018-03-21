Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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