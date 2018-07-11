Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan Afgan uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afgan uyruklu K.M.O. ve H.H. gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.O. mahkemece tutuklandı, H.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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