Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü E.Y'nin İstanbul’dan Nevşehir'e uyuşturucu nakledeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları sürücü E.Y. ile araçla buluşma noktasına gelen M.S, Ö.Y. ve H.K'yi Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınların yakaladı.
Şüphelilerin üst araması ve dedektör polis köpeğinin de desteğiyle araçlarda yapılan aramada sırt çantası içinde 2 kilo 560 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.Y, M.S, ve Ö.Y, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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