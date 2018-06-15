Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Avanos-Gülşehir karayolunun 7. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 KR 009, 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapatılan yol, daha sonra jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak verildi.
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