Nevşehir'deki bıçaklı kavga

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bıçaklı kavga sonucu soydaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.
Kent merkezindeki Gülbahçe Parkı'nda 2 gün önce Mahdi Javadi'yi (21) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Afganistanlı Muhammed Zarif Muradi (22), İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afganistan uyruklu 2 kişi arasında 22 Temmuz'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Mahdi Javadi hastanede hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı Muradi kaçmıştı.
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