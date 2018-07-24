HABER

Nevşehir'deki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Afganistanlı cinayet zanlısı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bıçaklı kavga sonucu soydaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Kent merkezindeki Gülbahçe Parkı'nda 2 gün önce Mahdi Javadi'yi (21) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Afganistanlı Muhammed Zarif Muradi (22), İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afganistan uyruklu 2 kişi arasında 22 Temmuz'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Mahdi Javadi hastanede hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı Muradi kaçmıştı.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!
Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyorMuharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan cinayet Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.