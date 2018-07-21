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Nevşehir'deki trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde otomobilin çarptığı kadın, metrelerce uzağa savruldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza, bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kalaba beldesinde 14 Temmuz'da arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gündüz'e (18), Ankara istikametinden Kayseri yönüne seyreden İbrahim T. idaresindeki 50 KF 500 plakalı otomobil çarptı.

Gündüz, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruldu.

Vücudunda kırıklar oluşan Gündüz, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, olay yerindeki bir caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Avanos güvenlik kamerası Kalaba Nevşehir trafik kazası yaya

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