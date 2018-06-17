HABER

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Nevşehir'deki zincirleme trafik kazası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün akşam saatlerinde, 44 KR 009, 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobillerdeki 3'ü çocuk 16 kişi yaralanmıştı.

Yararlılardan Nihat Teke (51), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teke'nin cenazesinin, Gülşehir ilçesine bağlı Alkan köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardıKuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındıAnnesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.