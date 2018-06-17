Nevşehir'deki zincirleme trafik kazası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Önceki gün akşam saatlerinde, 44 KR 009, 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobillerdeki 3'ü çocuk 16 kişi yaralanmıştı.
Yararlılardan Nihat Teke (51), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Teke'nin cenazesinin, Gülşehir ilçesine bağlı Alkan köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
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