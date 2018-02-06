Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. 1 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın şehit olduğu haberi Gülşehir’de bulunan ailesine ulaştırıldı.

Afrin şehidinin Gülşehir’in Fatih Mahallesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. (COŞ-İHS)