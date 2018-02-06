HABER

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 03:04 | Son Güncelleme

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü.

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. 1 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın şehit olduğu haberi Gülşehir’de bulunan ailesine ulaştırıldı.
Afrin şehidinin Gülşehir’in Fatih Mahallesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. (COŞ-İHS)

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.