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Nevşin Mengü’den CHP Parti Meclisi üyeliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 10:28 | Son Güncelleme

Dün 36'ncısı gerçekleştirilen CHP kurultayında Gazeteci Nevşin Mengü sürprizi yaşandı. Mengü'nün CHP Parti Meclisi'nde isminin yer alacağı belirtildi. Ancak partiye üye olmadığı için adaylığı söz konusu olmayan Mengü, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulundu.

Nevşin Mengü’den CHP Parti Meclisi üyeliği açıklaması

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP PM için anahtar liste üzerinde çalışan İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke'nin ekibinde yer alacağı iddialarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. PM’ye kendisinin aday olduğuyla ilgili çıkan haberlere cevap veren Mengü, bunun kendi isteği olmadığını söyledi.

“ŞOKLUK BİR DURUM YOK”

Mengü paylaştığı mesajında “Şokluk bir durum yok, listeye koyalım diye kendileri aradı, kendileri karar verdi” dedi. Mengü, ikinci mesajında da “PM üyeliği konusunda bir talebim olmadı, teklif partiden geldi. Kendileri talep etti prosedürü kendileri oturtamadı benlik bir durum yok” ifadelerini kullandı.

İşte Mengü’nün paylaştığı o mesajlar:

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Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü CHP

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Çok akıllı bir kadın.Sırf erkek gibi korkmadan söylediği için sen fetöğğğcüsün diye yargılarlarsa şaşmam.
Chp debir sen eksiktin..koro tamamlandi..
talep onlardan geldi istemem yan cebime mi koy derler birsey derler bu durumda ona benzemis...
YAZIK ALMAMIŞLAR MI TÜH
sürekli bi gündem yaratma çabası sürekli bi unutturmama çabası mynet senden başka bunun haberini yapan yok aloooo duyuyon mu mynettt
CHPYE ADNAN OKTARI KEDİCİKLERİYLE BİRLİKLTE DAVET EDİYORUZ CHPDE DAHA İYİ HİZMETLERİ OLACAĞINA İNANIYORUZ
Helal,ne kadar relaks bir kişilik,aynı zamanda objektif ve dürüst:) Yapabiliyorlarsa yapsınlar,sıkıntı yok diyor:)
Ülkesine sürekli çamur atan, suçlayan, aşağılayan, ülkesine karşı avrupa ülkelerini destekleyen ne kadar şahıs varsa CHP partiye katma peşinde. İktidara muhalefet yapanları demiyorum bu normaldir ama sürekli ülkesini karalayan ne kadar insan var partiye davet edilebiliyor. Benim yorumum değil araştırın görürsünüz gizli değil açık açık zaten.
chp li dedimmi oturup düşünmek lazım.
CHP nin halleri adamlar kendi tüzüklerinden haberi yok ülke yönetimine talip çıkıyorlar..
chp liler beceriksizliklerini orada da gösterdiler,yanındayız Nevşin hanım.
Chpye yandaş ve candaş olursanız tabi çağırırlar.
millete yandaş medya diye bagırırken asıl yandaşın yardakçının kendisi oldugu da meydana çıktı eyyyyyy chp topla bütün hainleri
bu kadın ,çok yalakalık yapmıştı cehapeye,,alsalardı bari,,,,
Tayyib'e karşı olsun da isterse çamurdan olsun CHP kabul eder..
Kendisi aslında iyi bir postal sevicidir ama o da olmadı...
şimdi Nevşin Mengü yandaş gazeteci olmuyor mu yoksa hala tarafsız gazeteci gurubunda mı. Yandaş sadece iktidara yakın olanlara denmez değil mi.
Kadının bilgisi nedir?Ekonomi uzmanımı şehir planlayıcısımı yada Anayasa uzmanımı yoksa uluslararası siyasi bilimcimi altı üstü 10 dakikalık sunucu eğitimi nedir Chp ye ne verecek soran yok yeterki Erdoğana laf söylesin ünlü olsun her tarafınız ünlü olsa ne olacak % 25 i bir puan arttıracak oyu kimden alacanız Halka ne vereceniz.Onu anlatsanızya.Varsa yoksa Chp nin içini boşaltmak Atatürkün mirasını yemek
öyle yada böyle.demekki yalakalıgın işe yaramadı..şimdi kıvır dön acıkla ama gercek su ki..istenmiyorsun
Nevşin hanımı kötüleyenler onun kadar yürekli olsanız kendinizi savaşçı zannedersiniz
Kendi çıkarları ve mevkileri için CHP ye girmeye çalışanlara ve sağ ve sol aşırı guruplara yol vermemeniz dileği ile.CHP ne sağcı ne de solcu bir partidir.CHP bir Halk Partisi ve ilkelerinden ibarettir.Her şey açık .Dini metinler gibi yoruma gerek yok.Ha şunu da söyleyeyim,din metinlerini yorumlamak çok vahim bir yanlıştır.Bu yeni bir din doğurur.Mezheplerin tümü bunun ürünüdür.Hizipçiliğe gerek yok.
TÜZÜĞE UYGUN DEĞİL İSE OLMAZ. OLSA DA NİYE ŞOK OLUYOR..?
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