Nevşin Mengü’den CHP Parti Meclisi üyeliği açıklaması

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP PM için anahtar liste üzerinde çalışan İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke'nin ekibinde yer alacağı iddialarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. PM’ye kendisinin aday olduğuyla ilgili çıkan haberlere cevap veren Mengü, bunun kendi isteği olmadığını söyledi.
“ŞOKLUK BİR DURUM YOK”
Mengü paylaştığı mesajında “Şokluk bir durum yok, listeye koyalım diye kendileri aradı, kendileri karar verdi” dedi. Mengü, ikinci mesajında da “PM üyeliği konusunda bir talebim olmadı, teklif partiden geldi. Kendileri talep etti prosedürü kendileri oturtamadı benlik bir durum yok” ifadelerini kullandı.
İşte Mengü’nün paylaştığı o mesajlar:
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