HABER

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak' programında konuştu. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine gazeteci Nevşin Mengü, Twitter'da çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır. Bu bakımdan Sultan Abdülhamid'i de devletimizin son 150 yılına damgasını vuran en önemli, en vizyoner, en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz" sözleri ses getirdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine yorum yapan isimlerden biri de ünlü gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü, Erdoğan'ın oğullarını kasterek, "Bu durumda Bilal ve Burak birbirini mi boğduracak" diye sordu. Mengü'nün bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Untitled

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Nevşin Mengü

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Okuyucu Yorumları 126 yorum
onlardan sonra seni bogalim
@mustafa_1973_iglho Bilal oğlanın avukatısın herhal
sana boğacak bişi verim ama boğarken yüzüne tükürebilir
@haci_1982_aetai ........ Tipik AKP seçmeni... En iyi yaptığı hatta tek yapabildiği şey küfür etmek... İsim "HACI"...!! Sorsan farklı düşünen herkes kafir...! SENİN MÜSLÜMAN OLDUĞUN YERDE KAFİR OLMAK DAHA İYİDİR....!!! MYNET Editörü; yayınlaman için küfür mü etmemiz lazım...?
o kadar boş fikirlerle konusuyorsunuz ki uzuluyorum sizlerle ayni nefesi aldigima
@mustafa_1973_iglho ö ÖRNEGİN BABASINI VERMİŞ AMA ANLAYABİLEN AKPLİ YOK DOGAL OLARAK... CUNKU ONLAR OKUMAZ DUSUNMEZ SADECE REİSLERİNİN DEDİKLERİNİ TEKRAR EDEN KULLARDIR...GÖREVLERİ REİSLERİN DEDİGİNE EVET DEMEK BASKALARINA ŞİDDET VE KUFURLERLE KARSI CIKMAK...düsünmek kesinlikle yasak
senin gibi gazetici zannedenlervarken olayları çarpıtmaya çalışan çok olur
@mu42rat senin gibi ilerizekalının bol oldugu bu ülkede üç beş tane gazetecinin bu beyanları olsa ne olur olmasa ne olur
@iby_35 boş yapma
Boş konuşma
mengü nün soyu yok tc Osman lının devamı.
@razit nerden bildin soyyu olmadıgını aynı soydan mısınız yoksa bu kadar garanti konuştuguna göre
@razit @razit ben osmanlının devamı değilim..benin ninem rus papazın esir kızı değil, dedem de devşirme hristo değil..biz yörük çadırında büyüdük..ninem de dedem de yörük..öz ve öz TÜRKÜZ...soyu olmayanlar belli...
@razit sen niye herkeze cevap veriyorsun
doğru sylüyor
TC başlıklarınıda kaldıracağına göre
bu kendini bilmez Nevşin Mengü ne demek istemiş?
@muspol43 "Bu durumda Bilal ve Burak birbirini mi boğduracak" bunu diyor..
erbakanın çocukları bağazdaki yalıları için birbirini boğmaya çalıştı darısı bunların başına inşallah tez zamanda kurtuluruz bunlarda
Şu kadına prim yaptırmayan ya. Bu değil miydi 15 temmuz öncesi sihirli çizmeleri isteyen?? Böylelerine değil pirim ekmek bile vermemek lazım.
Banane osmanlıdan banane ösodan ben türküm
@sizceneolur_2017 senin gibi yalakalara oksijen vermemek lazım
@tamtamreklam sen eğer Türk sen Osmanlı’nın devamı olursun yok sadece Türk üm diyorsan chp nin beyaz türk leri varya aslen Ermeni Rum tohumları temizlenmiyenler iste sen onlardansın karar ver
@sizceneolur_2017 buna ne vermek gerekir acaba...
cesaret hapı almış garibim. Derhal ülkeyi terk etsin espirili yaklasmis ama yoksa hapise girer bu kızcaz
babası ile beraber çaptan düşmeleri zülfü yare çok dokunmuş. Acıyı cıkartmak için haşnliği bile göze alabilir.
Kapak yapmış helal olsun sana cesur yürek.
sen kimin uşaklığını yapıyorsun
@otobakimzekayi chpkk nın zaten chp myk üyesi olma yolunda
@deepblue152 zorlarına gitmiş trollerin doğruyu söyleyince
Köküne bağlı olmayanlar rüzgar nereden eserse o yana savrulmaya mahkumdur. Tıpkı bu tipler gibi...
yönetim biçimimiz değişti diyor keşke okuduğunu yada söylenileni anlama yeteneği verseymiş rabbim sanada...
@ewelfener anlasa burada bu lafı söylemiydi alışmış camdan okumaya cama yazıyı yazanı bulmak lazım
Türkiye Cumhuriyeti Devleti varken, atalarimi aniyorum martavaliyla mevcut devleti yikip saltanati getirmeye calismak? sakıın ! ateşle oynamayın ne oldu bana yauu dersiniz sonra !
sizin gibi bu soruyu soracak erkek nadir bulunur.memleket yaşına bakılmaksızın hacı yatmaz dolu
acaba osmanli doneminde de bu zihniyet varmiydi. onceki turk devletlerini anarak ahh selcuklular falan diye konusan? padisah otomatik kelleyi aldirirdi. devlet icinde devlet cikariyor diye.
Hayır şapka takmak istemeyenler asılmayacak! Kur-an'ı kerimler gömülmeyecek!.....
KENDİNİ OSMANLININ DEVAMI SANAN SAFLAR, TARİH OKUYUN AMA UYDURMA TARİH DEĞİL. BİZ OSMANLI AİLESİNDEN DEĞİLİZ. BİZ OSMANLI DA ÇALIŞIP DEVLETE VERGİ VERİP İNSAN YERİNE KONULMAYAN HALKIN TORUNLARIYIZ
@serdar_akdeniz_1983 sen geçmişini inkar edecek kadar kimliksizsin sen ve chp üyesi gazeteci kimliğine bürünmüş kimliksiz ve kişiliksizler
@serdar_akdeniz_1983 SANA SORU OZAMAN ÇOK BİLEN ARKADAŞ.. 1 BU MİİLLET MARSTANMI GELDİ.. 2 SEN YADA DEDEN NEREDEN BURAYA SİRAYET ETTİNİZ. 3 BİZ ŞAPKA TAKMADIĞIMIZ ESKİ YAZI KULLANDIĞIMIZ YADA ŞALVAR GİYDİĞİMİZ İÇİNMİ İŞGAL EDİLDİK . 4 ŞAPKA TAKMADIĞI İÇİN BU ÜLKEDE İNSANLAR ASILDIMI 5 EZAN TÜRKÇE OKUNDUMU 6 CAMİLER AHIRA ÇEVRİLDİMİ 7 BAŞBAKANLAR ASILDIMI 8 TEK DERDİ OKUMAK OLAN GERÇEKTEN MASUM İNSANLAR ÜNİVERSİTELERE GİREBİLDİMİ 9 GEREÇEKTEN BİR AKIL SAHİBİMİSİN
@serdar_akdeniz_1983 sen ne zırvalıyon paralı asalan
Hiçbir millet Mars'tan gelmedi. Böyle bir iddia da yok.
ne osmanlısı be şaşkın türkıye cumhurıyetı de
Sultan Abdülhamid ZAMANINDA OSMANLI EN ÇOK TOPRAK KAYBI YAŞAMIŞTIR. SAĞLAM ADAMSA NİYE KAÇTI TOPRAĞINDA ÖLSEYDİ. ŞEHİT DEMİYORUM ONA GÖRE. OKUYUN TARİHİ BİRİSİNİN SÖYLEDİKLERİNE İNANMAYIN. BUGÜN GİDEN SÜREÇ DE ONA BENZİYOR.
@02remzi yunan artığı seni sultan abdulhamid han hakkinda biraz bilgi edinsen elin titrer ismini yazarken .Kim nereye kacmis bre cahill .Bilmiyosan sus adam sansınlar
@02remzi bu millet saf kardeşim kulaktan dolma bilgiye inanırlar, gerçeği araştırmazlar
osmanlıda azmı kardeş kardeşi padişahlık için öldürttü. kardeşini öldürmek için özle kanun çıkarıldı açın kitapları osmanlı tarihini okuyun ak koyunlar
hala akillanmamis.belli. birileri seni gene kulağından tutup atması gerekecek.... bilal le ne alakası var..ey gerzek gazeteci adı altında vizyonu olamayan.insan..sen spikersin. .işin haber sunmaktadır. ..siyaset yapacaksan buyrun hadi meydan..
@sakir_1977_kvmghhak adalet senin için tek birkişinin emirlerine uymakmıdır hakaret yok küfür yok hiç kimse soru soramaz hiç kimse fikir beyan edemez koyu olalım isterler.
nevşin ve mengü Türk ismimi ?
Kamuya mal olmuş, sol aydınlarımızın kapasitesini net gösterir bir soru olmuş. Tebrikler, kendilerini bu kadar net anlattıkları için.
osmanli devleti kardesi kardese bogdurtacak kadar güvensiz ve devsirmelerle yönetilmis bir devletti sonuc olarak bunlar cokmeye sebep olmustur ve ataturkun ulkeye el koymasiyla cumhuriyet kurulup toparlanmistir.dünya tarihinde bu kadar hizli sekildi toparlanip ileriye koturulen bir ulke daha yoktur.
Osmanliyla Cumhuriyet arasinda daglar kadar fark var. Bir tanesi Simdi osmanli olsaydi konusan kisi asla ulkenin basina gecemezdi. Cumhuriyet sayesinde ispartali bir koy cocugu suleyman demirel cumhurbaskani olmustur. Cumhuriyet herkese esit firsat sunar. Osmanlida besik ulemasi vardir. Osmanlida torpil vardi rusvet vardi siyaset orduya girmisti onun icin coktu.
Tarihi ve kişileri bulundukları çağların şartları ve koşullarına göre değil de bulundukları çağa göre yorumlamaya çalışan bilgi yoksunu gazeteci müsveddesi Nevşin Mengü, Yeniçerilerin kazanını sen çağırmadın mı ?
Mengü yakın zamandır fazla gündem dışı olmayacak sırf algı ve vatan hainlerinin bile düşünemeyeceği fikri sözlerle ortaya çıkıyorsun sanadamı görev verdiler masonluk ve hayinlikte rütbemi atladın konuşma ve ortalığı karıştırma masasına mı atadılar seni KAVAŞEEE bu Necip MİLLET susar susar hatta ölü taklidi yapar İlahi bir şey silkinir ve temizliği başlarsa başına gelebilecekleri hayal bile edemezsin.. Aziz millet Değerlerine Vatanına Devletine ihanet içinde olanları unutmaz.. Ya nerenin köpeği isen oraya yallah yada kuyruğunu kıstır ve sus salyalarını akıta akıta saldırmaaa...
Bu Abdülhamit sevdası 90 lı yıllardan sonra fetöyle başlamıştır.Çünkü bu gericilerle Atatürk'ün ilk karşılaşmasıdır.Bir tarafta kula kulluk etmek isteyen Abdülhamit taraftarı biatçı gericiler bir tarafta bireysel özgürlüğü demokrasiyi savunan ilerici ittihatçılar.Gerçi hala 100 150 yıl önceye dönüp kula kul olmak isteyen bir sürü sığır var halada neyse.Kendilerine hayali bir kahraman yaratmışlar sanki Abdülhamit döneminde ülke süper güçtü.İngilizler bıraksa ruslar istanbulu alıyordu.Koskoca osmanlıda andıkları anlayamadıkları padişaha gel komedi resmen.
Siz yalnızca Allah'a kul olduğunuzu sanıyorsunuz belki ve öylece de propaganda yapıyorsunuz herhalde ama savunduğunuz ittihatçılık ve devamında cumhuracebiriyet şeklinde millete yansıtılan zorbalıkları da : bireysel özgürlükle arsızca bağdaştıryorsunuz. adı padişahlık olmasa da cumhuriyet konulmuş olsa da ; objektif değil hînce tarafgirlikle savurduğunuz kabahatlerin pek çoğunu millete yöneltmiştir ittihad ve devamı cumhuracebiriyet hata paganistliği.. siz yalnızca görmezden gelip gizlemeye çalışıyorsunuz. adilce özeleştiri yapabilseniz dürüstlüğü takdir edebilirdik !!
Ben osmanlı falan değilim.ben kırma değilim ben türküm.
Mengüyü araltırsınlar fetö ağzı ile konuşuyor, biz osmanlı soyundanız mengü masonların soyundanmış
Nevşin MENGÜ kendisinden beklenmeyecek derecede cehalet ortaya koymuş. Cumhuriyet elbette imparatorluğun devamıdır ve pek tabii varisidir. Tıpkı Osmanlı'nın Selçuklu'nun, Selçuklu'nun Karahanlı ve Gazneli'nin, onların Türgiş, Göktürk vs. varisi olması gibi! Fakat özelde Anadolu coğrafyası için konuşuyorsak Cumhuriyet, İmparatorluk ve Anadolu Selçuklu aynı devlettir. Bu devlet zamanin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve iki defa hanedan, bir defa iki defa da yönetim sistemi değiştirerek bu günlere gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kurumlarının bugün hala yaşıyor olması da bunun göstergesidir!
Fetö ağzıyla konuşma mengü
şeftalisinde kaşıntı var müsait olduğunda haber ver tiwitter hesabından
mengü hnm doğru söylüyor bu davarlar tarihi bilmedikleri için tepki göstermeleri normal erduvan bunlara biz aslında yahudiyiz dese bu davarlar anında müslümanlığı satarlar
Bir insan farklı fikirler, farklı düşünceler içinde olabilir, muhalif olabilir, yönetimi eleştirebilir hepsi normaldir olması da gerekir. Ama hiç kusura bakmayın bu kadına muhalif desem muhaliflere hakaret etmiş olurum.
cumhuriyet elden gidince kıymetini anlarsınız...
Gitti.Nevşin Mengü de içeri atılır hemen.İşten çıkarılır en azından.
Abi bir girdim yorumlara b.k troller basmış yine. Yani kızcağız bir örnek vermiş olmamış bir şey değil ki bu. Yani bir şeyi konuşurken hesabını yapacaksın yoksa nevşin de böyle bir soru sorar irite eder. Osmanlı bir hanedanlıktır ve geçmişimizde ki yeri önemlidir. Lakin çökmüştür ve Allah tan ki Türk milletinin feraseti ve iman gücünü ve zekasını bütünleştiren Mustafa Kemal Paşa bu ülkenin son sınırlarını çizdirmiştir. Allah a bin şükür. Ne olur bunları bırakalım mehmetçikler şehit düşüyor afrinde bunu konuşalım. Suriye vatandaşları neden öso ya katılmıyor ülkemizde keyif çatıyor bunu konuşalı
Diğer Haberler
Kansere dikkat çekmek için dans ettiler

Kansere dikkat çekmek için dans ettiler

Sinoplu motorculardan saygı sürüşü

Sinoplu motorculardan saygı sürüşü

Suşehri’nde Ermeni ihaneti unutulmadı

Suşehri’nde Ermeni ihaneti unutulmadı

Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

3. Antalya Yörük Türkmen Çalıştay’ında sonuç bildirgesi açıklandı

3. Antalya Yörük Türkmen Çalıştay’ında sonuç bildirgesi açıklandı

Zeytin Dalı operasyonuna konvoylu, bayraklı destek

Zeytin Dalı operasyonuna konvoylu, bayraklı destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.