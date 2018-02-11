Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır. Bu bakımdan Sultan Abdülhamid'i de devletimizin son 150 yılına damgasını vuran en önemli, en vizyoner, en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz" sözleri ses getirdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine yorum yapan isimlerden biri de ünlü gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü, Erdoğan'ın oğullarını kasterek, "Bu durumda Bilal ve Burak birbirini mi boğduracak" diye sordu. Mengü'nün bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.