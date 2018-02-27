Nevşin Mengü'den şaşırtan yazı!

Mengü, Sırp gazetelerinin Emina Sandal ile Mustafa Sandal'ın boşanma aşamasında olduğunu, Emina'nın ise eski erkek arkadaşı Marko Mitkovic'le yeniden görüşmeye başladığını yazdığını ifade etti. Ancak Mengü, "Amina muhtemelen güvenliği açısından da Mitkovic ile görüşmemeyi yeğ tutacaktır" diye belirtti. "Sosyalist Yugoslavya’da üst düzey lokal bir bürokrat olan Mitkovic, sistem dönüşürken devlet kredisi alarak iş adamı oldu" diyen Mengü, Mitkovic'in devletten aldığı kredilerle, devlet işletmelerini satın aldığı ifade etti. Mengü, Mitkovic'in, devlete teknik olarak geri ödeme yapmadığını belirtirken, Mitkovic'i, bu yönüyle iş adamı Cem Uzan'a benzetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'i de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten Mengü, 2012 yılında Vucic'in, Mitkovic'i hapse attırdığını belirtti. Mengü, Vucic için, "Kendini fonlayacak yeni zenginler bulmuştu, Mitkovic’e ihtiyacı yoktu" derken, "Vucic’in neye benzediğini herhalde yazmaya dahi gerek yok" dedi. Mengü, "Velhasılı kelam, Amina Sandal boşanma haberleriyle Türkiye basınında konu başlığı ama aslında haberde boşanmadan fazlası, siyasi çekişmenin hası var" diye belirtti.

Mengü'nün yazısı şu şekilde: "Bu hafta konumuz magazin. Biliyorum BirGün okurlarının çok içli dışlı olduğu bir konu değil. Ve fakat yapmayınız sayın okurlar hayat sadece siyasetle geçmez! Şaka bir yana, çoğumuz magazin der burun büker ama magazinin içinde aslında bolca siyaset vardır. Bu hikayede de öyle. Amina Sandal ile Mustafa Sandal boşanıyor mu boşanmıyor mu meselesi, magazin basınının bu aralar üzerine yazıp çizdiği konulardan biri. Sırp gazeteleri çiftin boşanma aşamasında olduğunu, Amina’nın eski erkek arkadaşı Marko Mitkovic ile yeniden görüşmeye başladığını yazdı. Amina Sandal bu haberleri yalanladı, 11 senedir eski erkek arkadaşını hiç görmediğini söyledi. Gönül işleri bir yana, Amina muhtemelen güvenliği açısından da Mitkovic ile görüşmemeyi yeğ tutacaktır. Zira Amina’nın eski arkadaşı Marko Mitkovic siyasi bir çekişmenin tam ortasında bulunan o coğrafyada tycoon diye bilinen Miroslav Mitkovic’in oğlu. Sırbistan ile Türkiye arasında tahmin ettiğinizden çok daha fazla ortak yön var. Hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Alexander Vucic hikayesi yer yer Recep Tayyip Erdoğan’ınkine benziyor. Vucic Mlosevic’in enformasyon bakanıydı, son derece ırkçı bir çizgideydi, sonradan demokrat! oldu. Değişerek gelişti! Daha önce Başbakan idi, seçilerek Cumhurbaşkanı oldu, şimdi sistem Sırbistan’da da Vucic’in Cumhurbaşkanlığına göre evriliyor.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık duyan bunu da yazdığı mektuplarla sık sık Erdoğan’a ileten bir siyasetçi. Vucic Erdoğan’ı güçlü, dirayetli ve yıkılmaz buluyor, Erdoğan gibi olmak istiyor. Vucic’in Başbakan Yardımcısı olduğu 2012 yılında hedefinde olan isimlerden biri Miroslav Mitkovic idi. Sosyalist Yugoslavya’da üst düzey lokal bir bürokrat olan Mitkovic, sistem dönüşürken devlet kredisi alarak iş adamı oldu, devletten aldığı krediyle devlet işletmelerini satın aldı, hiper enflasyon olduğu için, devlete teknik olarak doğru dürüst bir şey geri ödemedi. Milosevic bir dönem Mitkovic’i Başbakan yapmak istedi ama olmadı. Mitkovic o dönem siyasi değişimin kokusunu aldı ve alttan alta muhalifleri fonladı. Vucic için Mitkovic mükemmel bir kurbandı. Sermayedar olduğu için halk tarafından nefret ediliyordu ve ilerleyen dönemde siyasi bir rakip de olabilirdi. Vucic 2012 yılında Başbakan yardımcısı olduğunda Mitkovic hakkında görevi kötüye kullanma, vergi kaçırma gibi suçlamalarla hapse atıldı. Uzun süreli bir hukuk mücadelesi verdi.