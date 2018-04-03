Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

"Kimse kusura bakmasın ama 'hayırlı cumalar' da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor" diyen Mengü, sözlerine şöyle devam etti:

"Pek çok kişi, sosyal medyada cuma günleri, hayırlı cumayı kutlayarak, cumaya özel maniler paylaşarak, 'ben de sizdenim' mesajı veriyor. Kusura bakmayın ama, 'Hayırlı cumalar' bu yeni rejimin 'salut'udur. Hayırlı cumalar, Yugoslavya’nın , 'pozdrav radni narode'si, Chavistaların kırmızı fuları, Kuzey Kore’nin begonyalarıdır."

Nevşin Mengü'nün "Hayırlı cumalar" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018) yazısı şöyle:



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