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Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

BirGün yazarı Nevşin Mengü, Deutsche Welle için hazırlayıp sunduğu Bire Bir isimli programda sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki gösterilmesini eleştirdi. Mengü, bugünkü yazısında "İktidar, yeni bir Cumhuriyet kurarken, alternatif bir geçmiş de yazıyor" ifadesini kullandı.

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

"Kimse kusura bakmasın ama 'hayırlı cumalar' da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor" diyen Mengü, sözlerine şöyle devam etti:

"Pek çok kişi, sosyal medyada cuma günleri, hayırlı cumayı kutlayarak, cumaya özel maniler paylaşarak, 'ben de sizdenim' mesajı veriyor. Kusura bakmayın ama, 'Hayırlı cumalar' bu yeni rejimin 'salut'udur. Hayırlı cumalar, Yugoslavya’nın , 'pozdrav radni narode'si, Chavistaların kırmızı fuları, Kuzey Kore’nin begonyalarıdır."

Nevşin Mengü'nün "Hayırlı cumalar" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018) yazısı şöyle:

Deutsche Welle Türkçe için her salı Bire Bir isimli programı hazırlayıp sunuyorum. Program Deutsche Welle Türkçe’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor, 1 saat sürüyor. Programın adından da anlaşılabileceği üzere yayında tek konuk oluyor ve konuğa ben sorular yöneltiyorum. Internet yayıncılığının televizyon yayıncılığından temel farklarından birisi; izleyici edilgen değil, tam aksi bir hayli aktif. Dolayısıyla konuğumuza izleyicilerden de pek çok soru yöneltiliyor.

İnternet yayıncılığında bir de görece bir özgürlük hissi var. İsteyen istediğini söyleyebiliyor; atmosfer ağır RTÜK denetimi ve siyasi-ekonomik menfaatlerin yönlendirdiği televizyon atmosferinden farklı.

Doğan Medya’nın satışı haberi ayyuka çıkınca, konuya ilişkin özel bir yayın yapma kararı aldık ve yayın günümüz olmayan perşembe günü BirGün yazarı da olan tecrübeli gazeteci Ayşenur Arslan’ı konuk ettik. Arslan aynı zamanda Doğan Grubu’nda da çeşitli pozisyonlarda çalışmış bir televizyoncu.

Arslan ile Türkiye’de medya, gazetecilik üzerine konuşurken, güncel siyaset ile ilgili de pek çok soru geldi. Arslan, güncele dair konuşurken, son dönemde hakikaten de bir anlamda moda olan “hayırlı cumalar” sözünü eleştirdi. Arslan bu konuyla ilgili kendi pozisyonunu da BirGün’deki köşesinde yazdı. Arslan: “Zamanın ruhu medyayı nasıl da etkiledi.. Örneğin kadın programı yapan kimi sunucular, daha yakın zaman öncesinde hiç tanık olmadığım biçimde ‘hayırlı cumalar’ demeye başladı. Bu konuda adeta yarışa girdi. Kaldı ki ‘bana göre’ cuma günü kutsal değildir. Ama öyle sanıyorlar, öyle konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Yayının ardından tartışma kar topu gibi büyüdü, mesele ekranlarda tartışıldı, köşelerde yazıldı ve elbette ağır trol saldırısı başladı. Ağır küfür kıyamet artık alıştığımız kısmı; birtakım enteresan hesaplardan da bana da bol bol nispet dolu! “hayırlı cumalar” mesajı gönderildi. Arslan İslamı aşağıladı, cumayı hor gördü, Nevşin çanak tuttu, söylemi gırla gitti.

İktidar, yeni bir Cumhuriyet kurarken, alternatif bir geçmiş de yazıyor. Camilerin ahır yapıldığı, Kuran’ı Kerim’in yasaklandığı, insanların gizli namaz kılmak zorunda kaldığı gibi yalanları sıralıyor. Bu yaşanmamış geçmiş üzerine bir mağduriyet söylemi, bu söylem üzerine de bir baskı rejimi inşa ediliyor.

Kimse kusura bakmasın ama “hayırlı cumalar” da bu rejimin yeni kodlarından biri. Hayırlı cumalar, aslında cuma gününü kutsamaktan çok daha başka, daha katmanlı anlamlar içeriyor. Pek çok kişi, sosyal medyada cuma günleri, hayırlı cumayı kutlayarak, cumaya özel maniler paylaşarak, “ben de sizdenim” mesajı veriyor. Kusura bakmayın ama, “Hayırlı cumalar” bu yeni rejimin “salut”udur. Hayırlı cumalar, Yugoslavya’nın “pozdrav radni narode”si, Chavistaların kırmızı fuları, Kuzey Kore’nin begonyalarıdır.

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ayşenur arslan birgün Deutsche Welle Nevşin Mengü

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
siz pazarınızı kutlayın biz cumamızı
dangalakça bir yazı .. nevşin hayırlı cumalar
''Hayırlı'' kelimesi hayırsıza batar!
Güzel hatın ama :)) Ne yazmış ?
ısırırlar seni biber
Yahu akılsız kız kullanma süren sona erdiğinde senide sallicaklar... Boşuna oranı buranı oynatıp durmaaaaaaaa.....
sağlam hatun
bütün türkiye tek kişiye yaranmaya çalışıyor...evet nevşin haklı...''reis'' de aynı anlamda bence..
Nevşin Mengü, sizin bu bilgi donanımınızı kutlamak lazım. okunması gereken bir yazı.
"black fridey" de çılgınca alışveriş,"hayırlı cumalar" da çekememezlik istememezlik,siz nefes alın diye ölen şehitlerin hakkı haram olsun senin gibilere,bu vatan toprağındayediğin her bir meyve sebze ekmek,içtiğin su haram zıkkım olsun..
Bu arada kardeşinin yeni maceraları (yalanları) var mı? Yeni hayali kurguları merakla bekliyoruz. Bir fragman bari olsa yayınlasaydın be ablacım.
Tarihini bilmeyen araştırmayan birisin. Camilerin ahır yapıldığını iktidardan öğrenmedik, dedelerimizin anlattıklarından öğrendik. Tarihini araştırırsan bunları görebilirsin. Sen gazeteci müsveddesisin. Gazeteci araştırır öyle yorum yazar. Araştırmadığın belli.
sayın nevşin hanım zahmet ettim okudum ama hâlâ cuma nün ne olduğunu anlamamışsınız.. sizin gibilere bizim köyde öküz altında buzağ arar derler.. gerçi sizin gibi halka tepeden bakanlar öküzün ne olduğunu buzağının ne olduğunu da bilmezler ya.. idare et..
bunlar iyice kafayı yedi :))
Sizde işi gücü bıraktınız Cuma gününemi taktınız.işiniz gücünüz yokmu sizin?bu millet tarih boyunca Cuma gününü mübarek gün biliyor bunu Ayşenur Arslan ve Nevşin Mengi denen din şarlatanlarımı değiştirecek?
istesenizde istmesenizde ülke özü olan islama geri dönüyor. O maya islam sancağının hep dalgalandığı bu topraklarda tutmadı. Hadi yandan yandan haçlı artıkları sizi.
kaybol veya sus artık seni görmek istemiyoruz be kadın
ben birebir yaşadım mesela 1968.de daha 6.yaşındayken erzurum narman köyünden birinde harman dediğimiz saman yerinde tahta oturaklarda köyün çoçuklarına amcam kuran öğretirken köyün altından askerlerin geldiğini söyleyen kişinin ardından amcam hemen kuranları toplayıp çoçukların evlerine gitmesini söyledi bende merak ettim amca neden kuran okuyorduk neden kaldırdın çoçukları evlerine gönderdin dedğimde amcam sen anlamasın yeğenim askerler geliyor kuran okurken yakalarsalar ceza evine koyarlar yasak olduğunu ozaman çoçuk,ken oğrendim ama yasaklar 1960 dabresinin yasaklarıydı şimdi yok yasak::)
kadın gündemde kalmak için elinden geleni yapıyor dinden çıkmayı bile göze almış yani yolun açık olsun ne diyelim hayırlı pazarlar
Allah sizin gibileri kahretsin. Kendiniz laiklik özgürlük nağraları atarken. Karşınızdaki kişilerin söylediklerine ve yaşam şekillerine saygı duymayacak kadar özgürlük düşmanı zavallılarsınız.
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