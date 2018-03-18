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Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini polis olarak tanıtan kişilerce tartaklanıp yol ortasında bırakıldığını iddia etti. Emniyet gözaltı iddiasını doğrulamadı.

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini polis olarak tanıtan kişilerce tartaklanıp yol ortasında bırakıldığını iddia etti. Emniyet gözaltı iddiasını doğrulamadı.

Avukat Burak Mengü Twitter'dan yaptığı açıklamada “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” dedi.

Bu açıklamanın ardından Burak Mengü'nün kardeşi Nevşen Mengü Twitter'dan bir açıklama yaptı. Mengü, "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" dedi.

Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi. Mengü pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Emniyet kaynakları gözaltı iddiasını doğrulamadı.

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