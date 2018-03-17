HABER

Nevşin Mengü'ye büyük şok! 'Gözaltına alındım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını açıkladı.

Nevşin Mengü'ye büyük şok! 'Gözaltına alındım'

Avukat Burak Mengü Twitter'dan yaptığı açıklamada “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” dedi.

TSK sosyal medyada paylaştı! TSK sosyal medyada paylaştı!
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü Burak Mengü gözaltı

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ee 15 Temmuz'da Reisi n en büyük duyurucusuydun Kusura bakma onun aradığı tlfonda çok kiymetliydi bilmiyorum artık nereye gidersin
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.