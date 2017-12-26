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Nevşin Mengü'den çok çarpıcı yazı: Cezai sorumluluğu olmayan sivil nasıl bir şey?

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 10:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesi Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. En sert çıkışlardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" dedi. Uzun yıllan İran'da yaşayan gazeteci Nevşin Mengü ise, 'Cezai sorumluluğu olmayan sivil nasıl bir şey?' sorusunu köşesinde çok çarpıcı örneklerle yanıtladı.

Nevşin Mengü'den çok çarpıcı yazı: Cezai sorumluluğu olmayan sivil nasıl bir şey?

BirGün gazetesi yazarı Nevşin Mengü'nün 'Vatanını vatandaştan koruyan eli sopalılar' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

Cezai sorumluluğu olmayan sivil nasıl bir şey? Komşuda İran’da bu sistemin pek benzeri var. Hemen anlatayım. Tahran’ın varoşlarında yaşayan, ceplerinde para olmayan, üniversiteye gidemeyecek, gitse de iş bulamayacak olan gençler mahalle camilerinde “örgütlenir”. Besici olurlar. Örgütlenme dediğimiz; ceplerine üç beş kuruş para konur, ellerine birer sopa verilir, belki denk gelirse bir de ucuz bir motor. Ama hepsinin ötesinde bu çocuklara iktidar verir sistem. Ellerine sopa, ceplerine üç beş kuruş konan bu çocuklar rejimin bekçileridir artık. Tahran’ın kuzeyindeki sosyete mahallelerine giderler, üniversitede okuyan gençlere, kadınlara musallat olurlar. Ne aklı ne de fikri vardır bu çocukların. Çoğu zaman, hayatları ve dünyaları götürüldükleri cuma namazlarında dinledikleri imamların bakış açısı ve mahallelerinde gördükleriyle sınırlıdır. Pek çoğu için Tahran’ın kuzeyi Paris gibi bir yerdir, oradaki kadınlar asla ulaşamayacakları kadınlar, yaşanan hayatlar asla ulaşamayacakları hayatlar. Kadınları ve gençleri sopalarken muhtemelen de bunun hıncıyla vururlar. Mahallelerinde süt dökmüş kedi gibi olanların pek çoğu, Tahran’ın kuzeyinde elinde sopayla aslan kesilir.

İran’ın meşhur 2009 seçimleri… Ahmedinejad’ın zaferi ilan edilmiş ama seçim sonuçları hayli tartışmalı. İran’ın solcuları eylemde, Tahran’ın kuzeyi ayakta. Şehrin dört bir yanından dumanlar yükseliyor, gençler korsan eylemler yapıyor. Profesyonel polis ekiplerinden önce rejim sokağa besicileri saldı. Eli sopalılar motorlarıyla eylem yapılan yerlere geliyorlar, eylemcilerin arasına dalıyorlar, şiddetle eylemcileri dağıtıyorlardı. İnsanlar deli gibi kaçıyordu bu adamlardan, ellerinde sopaları arkalarında da rejim vardı çünkü. Adamlardan biri kafanıza sopayla vursa ve oracıkta ölseniz, kimse hesabını soramazdı. Motor sesleri duyulunca dağılıyordu eylemciler, can havliyle koşuyorlardı. Sonra zaman içinde bu besicileri motorlarından alaşağı edip motorları yakmaya başladı eylemciler. Yıllardır bastırılmış olmanın, eli sopalı zorbalığa baş eğmek zorunda kalmış olmanın hıncını aldılar.

Yine eylemlerin patlak verdiği günlerden biri, gençler “Diktatöre ölüm” sloganlarıyla sokakları inletiyor. Eli sopalılar gecikmeden beliriverdi. Aralarında göbekli, iri yarı bir tanesi, vatandaşın birini tuttu sarstı, zorla altındaki motorunu aldı. İtiraz etmeye çalıştı motorun sahibi adam, sopasını gösterdi besici. Yapacak hiçbir şey yoktu, göbekli besici, atladı motora eylemcileri dağıtmaya gitti. Geri getirdi mi motoru getirmedi mi, artık kim bilir, zaten kim sorabilir.

Kim bu besiciler? Rejime sorarsan vatanını milletini seven çocuklar, Amerika’ya kafa tutan çocuklar, vatanını “satmaya” çalışanlara dersini veren aslan çocuklar… Rejimin besleme çocukları. Ellerinde sopaları, arkalarında da Ayetullahlar…

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Anahtar Kelimeler:
KHK Meral Akşener Nevşin Mengü

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Okuyucu Yorumları 80 yorum
Nedense bu KHK lara karşı çıkanlar ya fetö cü ya pkklı yada onları destekliyen chp ve hdp liler..buda onların gazeteci tetikçisi.kovulmuş bir gazeteci bir fikir beyan ediyor haber oluyor kim bu ya?
@s.hazir yorumuna tahammül edememiş fetöcüler)))
@s.hazir FETO dediğin zamanında hasret çektiğiniz, dibinden ayrılmadığınız, ne istedilerse yaptığınız adam değil mi? Pkk dediğinden açılım yapıp palazlandırdığınız, elebaşlarını gizli tanık yaparak askerleri hapsettiğiniz adamlar değil mi? şunları yazarken az dönün aynaya bakın.
gerçekler battı mı..irandan örnek vermiş..ne var bunda..
@s.hazir MECLİS NE GÜNE DURUYOR.DAĞITALIM.İYİ VEYA KÖTÜ BİR KİŞİ NE DERSE O OLSUN.NE DEMEK KARŞI ÇIKANLAR İLLA CHP VEYA BAŞKASI.BİR YILDIR MECLİSTEN BİR YASA ÇIKIYORMU NEYMİŞ KHK .TADI KAÇTI.HELE BU SON KARAR İNANILMAZ KARDEŞİM. ADAM HER ŞEYİ YAPACAK İDARİ HUKUKİ HİÇBİR SUÇ ÜSLENMEYECEK.İYİ OKUMAK LAZIM.
azcık okursan anlarsın ilk emri uygulamadan müslüman olunmaz dinci din tüccarı olunur oku derken internetten işine gelenleri değil al tarafsiz yazarlar dan dinler tarihini oku islam tarihini oku oku ki beynindeki nöronlar bi işe yarasın Allâh onları sen mal mal konuş diye yaratmadı
ya sen nasıl bir MALsın
@s.hazir bu saydıkların niye karşı çıkıyor biliyormusun;senin gibi salak olan olan %50 nin,tayyibin her yaptığını hiç düşünmeden.sonucunun nereye varacağına bakmadan,ona destek verdikleri için.kış lastiğinin khk da ne işi var hiç düşündünmü?düşünmezsin tabiki çünkü tayyibin her söylediği sizin için haşa ayet oluyor.
birader o saydiklarin disinda kalan sadece akp liler. Senin gercekten bir beynin olsaydi ayni vatanda yasadigin bu insanlarin bukadar fazla teroristin ( ulkenin %60) terorist demezdin... size gore tek dogru erdogan
Linç ne demek bu isim nereden çıkmış biliyorsan sus. Bilmiyorsan öğren. En iyisi İran'a git besici ol.
Gerçekler acitir.Size gore herkes Fetocu.Muhalefet konuşmasın.Sonunuz yakındır.Belkide İran'daki eli sopalilar muhalefet olacak.Korkunun ecele faydası yok...
15 Temmuz gecesi,Tanklarla Uçaklarla İçSavaş Çıkartamayan Ağababalarınız Sizin gibi toplarlamı iç savaş çıkartacaklar lan! Bu Millet bu Memlekette İçsavaşa izin vermez! Onlarıda ezmiştik Sizide Ezeriz
@palermo544 AYNEN,,,,bunlar ,içteki Yahudi tohumları,,,onlara da sıra gelecek,,gerekirse GERÇEK TÜRK HALKI gereğini yapacak,,,,
@34kso34 İsrail'den Mavi marmarada'ki vatandaşlar için kan parası alanlar vatandaşa birde Yahudi tohumu diyor. Gerçek yüzünüzü daha fazla saklamaya çalışmayın çok sırıtıyor.
@34kso34 evet kökünüzü kurutacak inşallah
Ne saçmalıyor bu namazdan, dinden nefret eden spiker? Neymiş çeteler oluşurmuş. Sen kimi kandırıyorsun? Darbe olunca herkes evinde otursun, korkanlar da ATMlerden sizin gibi para çeksin öyle mi? Bu ülkeye bir daha darbe yapacaklar iki defa düşünsün. Evlerinde bekleyen en az 50 milyon asker var.
@jardel_4321 bunlar ÜLKE nin çatlakları,,,istedikleri kadar hevlesinler,,,,2 ci 15 TEMMUZ u yaşatmasını biliriz,,,bu,, ödü mokuna karışan haysiyetsizlere,,,,
@jardel_4321 Ne içtiniz de bu kadar havalara uçtunuz merak ediyorum.
Maksat soylunun mafyasına zemin hazırlamak .... Doğru bir sekilde anlatmış sayın Mengü
@avundukbilgehan_2017 Soylu terörle mücadeleyi iyi yapıyor değil mi?terötistlerin canına okuyanları mafya öylemi?siz ve sizin gibilerin kuyruk acısı bu işte..iyiki halk sizi önemsemiyor.
bunlar aptalmı embesilmi anlamıyorum semih terzi haininin eşi Ömer halis demire dava açtı bu ve örnek 180 dava var khk da sadece15 temmuzu içeriyor bu gazeteteciler fetö ve abd nin kurşun askerleri
Bu ülke kötüye gidiyor.
yeni cikan ucube khk kanunlar sayesinde bir daha oğrendikki devlet kendi guvenligini saglayamayacak kadar aciz bir duruma. ya devlet yada onlari yönetenler aciz.
kanalınızı işgal eden darbecileri kovalayan vatandaşlar için çıkarılan bir khk yı hemen farklı mecralara taşımak, vahim.. tahranda falan filan oluyormuşmuş, bumu yani.
@haksoy_1970 Kardeş o zaman sadece 15-16 temmuz denseydi. Ucu açık bunun bugün birisi sevmediği birini öldürüp bu darbeci derse ne olacak?
dikkatini çekerim .türkiye Cumhuriyeti şia iran ı değil.atam yavuz Selim bunlarla çok savaştı.
Evet o ataların giderken bu milletin yüzde onu ancak okuma yazma biliyordu.
Arapçı mı?
bence bu yasa birilerini teröre destek veriyordu adı altında temizlemek gibime geliyor.
Bu bile karşı çıkıyorsa o KHK kelimesi kelimesine doğru demektir.
hala bu ne yapmaya çalıştığı belli olmayan kadını (diyemeyeceğim onur olsa kadın olurdu zaten varlık diyelim bari yeryüzünde yer işgal ediyor) dinleyenler var mı hatırlatayım girdisi çıktısı diye bi tabir kullanmıştı beyinsiz
sayın taraflı sunucu söyle bakalım örgütlenme sadece camide mi oluyormuş. evlerde kahvelerde sokakta çeşitli işyerlerinde hatta medya binalarında askeri tesislerde örgütlenme olmuyormu. ordakiler örgütlenme sayılmıyor mu neden cami tabirini kullandın. sen tarafsız değilsin tek taraflısın. amacınız islamı baltalamak ve cami tabirini ülkeden silmek. bu emelinize ulaşamayacaksınız....
sen kimsin ya....eyyy nevşin :))))) puhahahahaha
Çünkü dinci yobazlar ülkeyi felaket götürüyor
Sen şimdi darbecileri fetöcüleri İranın sol kesimi okuyan aydın elitleri ile aynı kefeye koyup, Darbeyi engellemeye çalışan Akpartilisi, Mhp lisi, Chp lisi, Ordu içindeki Atatürkçü Askerleri de besici mi gördün. Yazıklar olsun sana.
şuana kadar üstü kapalı bir şekilde yürütülen dikta rejimi. bundan sonra meşru dayanaklarla rejimine devam edecektir. durum bundan ibaret.
DE HADİ ORDAN TIRRRREKKKKK......
SİVİL HALK MÜDAHALESİNDE MASUM KİŞİLERDE ZARAR GÖRÜR GÜVENLİK ASKER VE POLİSİN İŞİ
Nevsin mengü seni dinleyen züppelerde kabahat var zaten:::))
@olcay_1984_fttca yok bu kadının tatmin sorunu var oyüzden kafayı dindarlara sarmış islama sarmış evde mutlu değil bence .
darbe gecesi karşı duranlar polisin askeri beklemek zorunda değil cezası ne olursa olsun bunu zaten düşünmeyiz ölümü göze almış devletin adaletine güvenir ve ülkesini kurtaranlar tabiki böyle bir muameleyle karşılanmaz geçikmiş bir durum dua etsinlerde vicdanları varmışta linç etmemişler fetöcüleri bir dahakine buna kalkışanlar bilsinlerki ok yaydan çıkmıştır iç savaş planlayan sizin gibi satılık ruhlardır halk herşeyin farkında herşeyide ayırt edecek kişilikte kaçıp yurt dışına yerleşip yanıma kar kaldı diyenlerde şimdi uykuları kaçsın devlet gerekeni yapmıştır fetöcüler itiraz etsin dursun
Neden gocundunuz. 15 temmuz günü tankların önüne atlayan vatan evlatlarını ohal kalktığında izinsiz sokağa çıkmaktan, kamu görevlisine mukavemetten yargılamak ve vatanına sahip çıkanları cezalandırmak amacıyla mı karşı çıkıyorsunuz. KHK çıkmasa da sokağa çıkanlar bu kalkışmayı bastırmak için yaptıklarından hangi suçlamayla gelirseniz gelin onur duyarlar. Ölmekten korkmayanı neyle korkutabilirsiniz ki? Yarın olsa yine ölmekten korkmayan bir topluluk göreceksiniz. Bu sokağa çıkışın bilesiniz ki kimseyle alakası yok ancak ve ancak vatan sevdası ile alakası var.
@gurelmas AĞZINA SAĞLIK
@gurelmas SEN VATANI KURTARDIĞINA EMİNMİSİN ?
Hayal gücü bayağı fazla imiş!!! Sizler hayal ve varsayımlarla ötün. Bu millet gerektiği an ve zamanda canını ortaya koyar. Eline ne geçtiyse; sopa, bıçak, kazma, kürek, silah vs. bu vatanı korumasını bilir.
AKP Millet vekilleri bu işin sonunda nelerin olacağını acaba biliyorlar'mı?İran'da yaşanan olayların bu gün TC için uygulandığını örnekleri ile anlatılması hiç bir şey ifade etmiyor'mu?Adım adım LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET'in sonu getiriliyor.Lütfen artık uyanın yoksa sonra çok geç olacak geri getirilemez.
@unalinanc39 İrandaki insanların yaşadıklarını yavaş yavaş biz de yaşıyoruz.
kurtuluş savaşı tırpanla kürekle kazanılmadı sen müslüman bir ülkesin bu coğrafyada kılıç eğer elinde değilse ya sırtında ya göğsünde saplıdır.
Referandum'da kullandığımız oylara, milletin iradesine saygı göremedik. Bir daha da saygı göreceğimizi zannetmiyorum. çünkü yapytıkları işlerde "İYİ NİYET YOK" Örneğin Atı aldık üsküdarı geçtik.
Yüreğine sağlık güzel ve onurlu insan,güzel bir geleceğin ayak sesleri sizin yazılarınızda duyuyoruz,bu ülkenin güzel insanlarıda sizin yazdıklarınızla onurlaniyor saygılar.
ne o... işine gelmedimi s.hazir..??? lafa geldimi demokrasinin kılıcı olursunuz yalandan... işinize gelmedimi karşı taraf fetöcü...chp li... pkk lı...hdp li... peki... siz hangisi oluyosunuz bu yazdıklarından..?
bütün haçlı kalıntısı çakallar ,,yorum da,,,
kadının içindeki kin, söylediği her şeyi gölgelemiş!
1979 İRAN HUMEYNİ DARBESİ ÖRNEĞİ VERSEYDİ DAHA İYİYDİ.
Bu kadının derdini ben biliyorum da Cenabı Allah haram demiş zinaya, yoksa tüm muhalif yönünü alırım bunun.. Adamlar sadece 15-16 temmuzu kapsayacak dıyor, hala İranı anlatıyor.. Hangi İranlı buna zarar verdiyse....
@moyalcin Sen Türkiyede denetlenebilinen herhangi bir şey gördünmü..
Bu millet aptal değil Mesele darbeye karşı bilinçli olmak Darbe olsun ama halk karışmasın öyle mi? Korkunuz yakıp yıkmak için sokağa dökülen solcu görünümlü enperyal uşaklarını korumak
@tarslan07 Eğer gerçek bir darbe olursa senin elindeki çatapatla 10 dk bile konuşamazsın..
Yorum yaparken bu KHK maddesini iyi anlamak lazım. Sivillerdeki cezai sorumluluk düşündürücü.
NEDENSE DARBEYİ ÖNLEYENLER HALK CANİ UGRUNA MALİ UGRUNA DUR DİYENLER CAHİL EV OSURA OSURA YATANLAR AKİL DARBEYİ HİCBİR YERDEN TALİMAT ALMADAN VATAN PERVERLİKLE DURDURAN ADAMLAR SİMDİ İKTİDARİN ELİ SOPALİSİMİ OLDU YAZİK SENİN GİBİ BEYNİNİ 1 DOLARA SATANLAR DAN DEGİLİZ
Yüksek lisansım için 3 sene İran'da yaşadım. Hala görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarım var. İran çok farklı bir konumda, iyi tahlil etmek lazım. İki şeyi söylemek için yorum yapmak istedim, birincisi şunu çok net söylemek isterim ki yazarın ana fikirde dediklerine yani bu son KHK'nın sakıncası vardır, düzeltilmesi gerekir. Ancak İran'da kesinlikle anlattığı gibi bir tablo yoktur. Besiclerde de diğer polis memurlarında da.. İkincisi de bir yanlışı anlatırken başka bir yanlış yapmak abestir. Birşeyleri anlatırken başımızın her sıkıştığından İran'a neden çamur atarız? Bu yazıda algı oluşturulmuştur
İSTEYEN HERKES 46 LI OLACAK
Osmanlı Ocakları, Alperen Ocakları gibi örgütlenmeleri göreceğiz bizde sokaklarımızda
burda öyle bir şey olursa o malum kişileri sağ komazlar
Kimin beslemesiyse onun sözünü söyleyecek,yoksa orda durabilirmi.
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