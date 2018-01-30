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Nevşin Mengü'den şeriat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 10:17 | Son Güncelleme

Birgün yazarı Nevşin Mengü, çocuk evlilikleri ve kadın meselelerini araştırmak üzere gittiği Ürdün'deki kadınları yazdı. Mengü, "Kadın boşanırken, evlilik sözleşmesinde ne yazdıysa onu alıyor. Çocuklara baba sadece ev, ilaç ve yiyecek sağlayacak nafaka ödemekle yükümlü" dedi. Ürdünlülerle evlenmiş Türk gelinlerin ifadelerine de yer veren Mengü, "Kâğıt üzerinde bazı yasaların değiştiğine bakmayın, Şeriat’ın özü değişmez” sözlerini aktardı.

Nevşin Mengü'den şeriat uyarısı

Mengü, "Türkiye’de yaşayan muhafazakâr kadınların, müftünün nikâh kıyma yetkisini alkışlarken ve çoklu hukukun ayak seslerini huşu içinde dinlerken, gerçekten ne istediklerini bir daha düşünmeleri gerekiyor" yorumunda bulundu. Mengü'nün "Ürdün'den kadınlar için bildiriyorum" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2018) yazısı şöyle:

ÜLKENİN ÖZÜNDE ÜRETTİĞİ BİR ŞEY YOK

Uçan Süpürge Derneği’nden iki cesur kadın ile çocuk evlilikleri ve kadın meselesini araştırmak üzere Ürdün’e geldik ve karşımıza kim çıktı tahmin edin? KADEM.

Malum Ürdün bir krallık. Parlamento vesaire mevcut ama parlamentonun varlığı kralının iki dudağının arasından çıkacak kelama bağlı. Ürdün Kraliyet ailesi meşruiyetini peygamber Hazreti Muhammed’in soyundan gelmesine bağlıyor. Ülkenin özünde ürettiği bir şey yok. Sınırlı ölçüde tarım var, petrol ve doğalgaz gibi yeraltı kaynağı mevcut değil. Ürdün bölgede Batı’ya istikrar ve ılımlı İslam satarak geçiniyor.

BİR DÖNEM PEK BİR REVAÇTA OLAN ILIMLI İSLAM ÜLKESİ

Suriye’nin yeniden yapılandırılması sırasında Amerika Birleşik Devletleri Ürdün’ü bir merkez olarak görüyor. Dolayısıyla Ürdün anladığımız anlamda bir şeriat ülkesi değil; tam da bir dönem pek bir revaçta olan ılımlı İslam ülkesi.

Pek çok İslam ülkesi gibi ikili bir hukuk sistemi mevcut. Ceza hukuku Fransa’dan alınmış, ticaret hukuku seküler ancak aile hukuku şeri. Evlenme, boşanma, miras gibi meselelerde Müslümanlar Şeriat Mahkemesi’ne, Hıristiyan azınlık da kendi mahkemesine gidiyor. Bu konuda seküler seçenek mevcut değil.

2010 yılında bazı yasaları reform etmeye başlamışlar, bunu kadın hakları açısından çok büyük bir devrim gibi sunuyorlar. Mesela 2010 öncesi kadının boşanma için başvuru yapma hakkı yokmuş, reformla bu hak getirilmiş. Daha önce kadının mahkemede şiddet gördüğünü beyan etmesi yetersiz sayılıyormuş, babasının veya yakın bir akrabasının ifadeyi desteklemesi gerekiyormuş. Tecavüzcünün kadınla evlenmesi halinde cezanın ortadan kalkması yasası da mevcutmuş kaldırılmış. Bu yasanın kaldırılmasının nedeni ise Şeri olmamasıymış. Yasa incelenmiş ve aslında Şeriat değil, eski Ahit kökenli olduğu anlaşılmış, bu nedenle şu anda mevcut değil.

BİR KADININ ŞAHİTLİĞİ YARIM SAYILIYOR

Ama elbette hâlâ evlenirken de boşanırken de bir kadının şahitliği yarım sayılıyor, kadın erkeğe göre mirastan 1/2 oranında az pay alıyor. Evlenirken yapılan sözleşmede yer alırsa, erkek birden fazla eş alma hakkına da sahip.

Bu sistemi çok ileri bulan ve bir tür Müslüman rüyası olarak bizlere sunan muhtemelen devlete göbekten bağlı sivil toplum örgütleri Ürdün’de hazır ve nazır. Bu örgütlerden biri Aile İçi Şiddet Mağdurlarını Koruma Derneği. Derneğin Onursal Başkanı Reem Abu Hassan. Kendisi eski bir bakan ve kralın ailesine yakın güçlü bir aileye mensup. Reem Abu Hassan daha önce Türkiye’de Meclis’te Kadın Haklarını Koruma Komisyonu’na konuşmacı olarak gelmiş. KADEM ile ne kadar yakın çalıştıklarını anlatıyor.

BOŞANMAK İSTEYEN ÇİFTLER PSİKOLOĞA YÖNLENDİRİLİYOR

Çok övündükleri bir kurumdan söz ediyorlar. Yüksek Şeriat Mahkemesi’ne bağlı kurulan Yüksek Adalet Departmanı. Departman, evlilikleri ve boşanmaları denetliyor. Yüksek işsizlik ve “sosyal medya” etkisiyle boşanmalar artmış, bu nedenle bu kurulu devreye sokmuşlar. Boşanmak isteyen çiftler psikoloğa yönlendiriliyor. Sonunda boşanmaya Şeriat Mahkemesi karar veriyor. Bizde de Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın aldığı son önlemleri hatırlatıyor.

ŞERİAT’IN ÖZÜ DEĞİŞMEZ

Burada yarı devlet olan “STK”lere sorsanız, bu sistemden iyisi yok. Ne var ki Ürdünlülerle evlenmiş Türk gelinler bize daha başka şeyler anlatıyor. Burada yaşayanlardan biri Ürdünlü komşusunun başına geleni anlatıyor. Dünyadan habersiz oturan kadıncağız birdenbire evine yollanan mahkeme celbiyle kocasının kendisini boşadığını öğrenmiş. Türk gelinler “Kâğıt üzerinde bazı yasaların değiştiğine bakmayın, Şeriat’ın özü değişmez” diyorlar.

Kadın boşanırken, evlilik sözleşmesinde ne yazdıysa onu alıyor. Çocuklara baba sadece ev, ilaç ve yiyecek sağlayacak nafaka ödemekle yükümlü.

Türkiye’de yaşayan muhafazakâr kadınların, müftünün nikâh kıyma yetkisini alkışlarken ve çoklu hukukun ayak seslerini huşu içinde dinlerken, gerçekten ne istediklerini bir daha düşünmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün şeriat kadın Nevşin Mengü

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
ŞERIATTAN KORKANLAR EMIN OLUNKI ŞERIAT GERCEKTEN OLURSA AMA USTUNE BASARAK SOYLUYOM GERCEKTEN OLURSA ISTE O YERDE HEM GUZELLIKLER HEMDE BEREKET OLUCAGINDAN HIC SUPHENIZ OLMASIN O ZAMAM BOLE HIRSIZLIKLAR TECAVUZLER UYUŞTURUCU KULLANANLAR OLMAZ
@muhammed_baydar_1988 suudi arabistanda gerçek islam var mı desem, yok dersin. mısırda, lübnanda, fasta sudanda? yok dersin. farsa şii, diğerine alevi, selefiye terörist dersin. hangisi gerçek şeriat? olmayacağını sen de biliyorsun
Sizin bereket dediğiniz bol bol çocuk gelinler.
Boş ve gereksizlerden birisi.işsiz kalınca ara sıra gündemde kalmak için böyle boş şeyler yazar.
adama sormazlar mı onu eleştiriyosun sen ne yaptın diye
Geri zekalılığını ispat etme yazısı.
Papaz nikah kıyar müftü kıyamaz ölemi beynini kiraya vermiş kalemşör..ayrıca baba daha ne yapsın ev ilaç nafakasını sağladıktan sonra..sen git kedi köpek besle anlaman bu işlerden.
ikinci karıyı kuranı kendine göre yorumlayıp iki karı aldırma millete oflu hoca gibi şeyine göre yorum yapma diyanete sor sen şimdi diyanette hükümetten dersin birkere sol cenah hep yokuş yapacak ya ne anlatırsan anlat değişmezsiniz.
yol ortasında yiyişemeyeceğiniz korkusu size şeriat korkularını hatırlatıyor değilmi girdisi çıktısı nevşin
Sen kim din kim?Sen bir hiçsin.Ama inanan biri için Allah herşey.Bırak o kuş beyninle insanlara akıl vermeiğde aç biraz Kur'anı Kerim oku gerçekleri gör bire cahil yobaz.
NEVŞİN ERKEK KÖPEK NEYE BESLİYORSUN EVİNDE :))
O zaman papazın nikah kıydığı bütün ülkelerde şeriatla yönetiliyor demektir..yine cart curt etmiş bu kadın..
Bu kadın biri tarafından görevlendirilmiş. Gündem yaratıyor aklı sıra
bu kadın şeriat ın allahın kanunları olduğunu bilmiyor. boşuna kalkıp ürdüne gitmiş.
Keşke bu araştırmaya başlamadan önce bu konuda Kur'an ne diyor diye baksaydın daha iyi olurdu.
girdisi çıktısı boş biri halka lümpen diyen bir boş pet şişe
çok komik bir spiker bu ....haber olması bile komik.
BU KADAR İSLAM DÜŞMANI BİRİ OLAMAZ.PAPAZ EFENDİ NİKAH KIYAR (VE İNŞALLAH SENİN NİKAHINI PAPAZ KIYAR).AMA İSLAM DÜŞMANI OLDUĞU İÇİN İMAM KIYAMAZ. İSLAMİYET İLE İLGİLİ EN UFAK BİR AÇIK KAPI BULSA KÖTÜLEMEK İÇİN VAR GÜCÜ İLE ÇALIŞIP HATTA GEREKİRSE ÜRDÜNE BİLE GİDECEK KADAR ALÇALAN BİRİ BU MENGÜ.ALLAH SENİ NASIL BİKLİYORSA ÖYLE YAPSIN. ŞEYTANIN BOL OLUR İNŞALLAH.
bunların islam ile kavgası bitmedi vesselam Dünyada islam diye faşizm le yönetilen başlarındaki ABD yanlı kabuk yönetimlerin uydurma ve nefsani uygulamarını işte islam böyle imiş şeriat tehlikesi var diye eyyamcılık yapıyorlar araştırma yaptığı ülkelerdeki uygulamalrın tamamen geleneksel olduğunu yazmıyor İslam yakıştırması yapıyor amaç belli Madem o uygulamalrın kuran ve sünnet karşılığı nedir bir araştır Fas ,tunus libya cezair iran ırak suriye vs buralarda ABD batı tandaslı kabuk yönetimler yaptıklarını islam adıa yapıyor görüntüsü veriyor Hanımefendi vasiyetini yazsın ben i camiden kldm
gereksiz boşuna tvler bu tiplere para ödüyor işleri güçleri maske takıp dolaşıyorlar dertleri pkk hermenilerine yapılan ezici yok edişi nasıl bir sekilde başka gereksiz olaylarla yıpratmaya calışır telaşeleri var.
şeriat kelle avcısı tecavüzcü yobazların uydurduğu bir saçmalık gerçek müslümanlığın olduğu yerde demokrasi vardır
Siyasal islamcilar sadece kufur ve hakaret eder. Bir de biribitini oldurur. Uzmanlar oyle soyluyor.
BU YALANCI RİYAKAR DALGACI RÜŞVETCİ İSLAM SAVUNUCULARIYLAMI ŞERİAT GELECEK ŞERİATIN GELMESİ İÇİNİLK ÖNCE YARADANA KULLUGU EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEK ŞART İSLAMIN EMRETTİGİ AHLAK SAHİBİ OLMAK ŞART İSLAMİ YAŞANTIYI TAM OLARAK YAŞAMAK ŞART ŞERİATI TEMSİL EDEN KİŞİ PEYGAMBERİN AHLAKINA SAHİP OLMASI ŞART GETİR HIRSIZLIKTAN RÜŞVETTEN AYRIM YAPILMAYAN ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDİLMEYEN HAKKI HUKUKU SAVUNAN YARADANIN ADALETİNİ UYGULAYAN ŞERİATI BİZLERDE İSTERİZ
islam düşmanı kadın keşke şerri hükümleri bilsen öğrenseydinde böyle saçmalamasaydın şerri hükümlerde kadının hakları ne biliyormusun aklın senin 4 kadınla evlenme diye lanse ettiklerinden orada takılı kalmışsın
muhtarda nikah kıysın kardeşim. kimse müftünün kıydığı nikaha değil sisteme karşıyız. 12 yaşında çocuğu istismar edip dini bir takım uydurma kurallarla insan hak hukukunu çiğneyip kadını yozlaştırıp hayvan yerine koyan ayak seslerine karşıyız. adalet herkese lazım olacak..!
Şeriat kadar başına taş düşsün. Bilmez cahiller. Siz kafanızda şeriat yaratıp sonra düşman oluyorsunuz. Cahiller toplumusunuz.
özgürlük en güzel şey , ülkede suç oranlarını ancak düzgün aile düzgün eğitimle azaltabilirsin
bir zamanlarının pozitiv türkiyesinden kalmış bayanlarından birisi....
GERÇEK ŞERİAT KİTABIMIZ KURAN DA AYETLERLE SABİTTİR ŞERİAT NEDENSE HEP KÖTÜ BİR ŞEYMİŞ GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR HAYIR ŞERİAT BİR YAŞAM ŞEKLİDİR İSLAMIN UYGUN GÖRÜP VE GÖRMEDİĞİ YAŞAM ŞEKLİDİR YANİ ALLAHIN KULLARI İÇİN İSTEDİĞİ EMİR VE YASAKLARIDIR YANİ KÖTÜYÜ TAMAMEN MEN EDER MESELA UYUŞTURUCU İYİMİDİR DEĞİLDİR BUNU KESİNLİKLE MEN EDER ALKOL İÇİNDE BÖYLEDİR HAKSIZ YERE ADAM ÖLDÜRMEYİ MEN EDER KİMSE BU TÜR KÖTÜLÜKLERE KALKIŞMASIN DİYEDE KISASA KISAS KOYMUŞTUR YANİ HEP İNSANLARIN İYİLİĞİNİ HUZUR İÇİNDE YAŞAMASINI ALLAHIN YARATTIĞI KULUNU EMNİYET ALTINA ALIR BUNA UYARSIN UYMAZSIN ALLAH BİLİR
Bu kadın rahat takılmak istiyorum sanızırm avrupayı ve ecnebileri örnek alma noktasın da eyilimleri var gibi,tabiki devletimiz düzenlemeler getirebilir kadınların ve çocukların ezilmemesi için hatta boşanma olmaması için daha çok çabalaması gerekli,bu bayan şunu biliyormu bilmiyorum ama ecnebilerin ülkelerinde şimdi sokak ta hatta insanların için de güpe gündüz SEX yapılıyor,aslın da sormak lazım sen çocuğunu böyle bir kültür anlayışı için de mi büyütmek istersin buyur eleştirdiğin şeriat ülkemiz de olsa idi senin başın açık olmaz evli isen kocana sesini yükseltemez din ablacığım.
Sana kimse şeriatın emrini yerine getir diye zorlamıyor Dinde zorlama yok kime iman etmeyenler ama ağzında salyalarlada dinimize saldıramasın kudurmuş gibi
Nevsine sorun bakalım alnı secdeye degiyormu alnı secdeye değmeyen ile şeriat bile konuşulmaz.
Kadına deger verilir gibi görünsede ,3, 4 kadınla evlenme hakkı verilmesi,iki kadının Şahitliği gereklidir denmesi kadın açısından ne anlama gelecegi açık ve nettir.
Bu kendini bilmezler neyi nasıl suçladıklarını bilmiyorlar sen kim oluyorsunda Allahın ve Resulunun insanlar için seçtiği yaşam tarzını eleştirir ve dil uzatırsın kendin kabul etmeye bilirsin ister kominis ister bilmem ne halt olabilirsin ama insanların inançlarına dil uzatamasın değerlerine saldıramasın senin dinin sana benim dinim bana haddini bileceksin
islâmiyeti ve şeriatı eleştirmek ve bu konuda söz söylemek nevşin mengü isimli haber spikerinden bozma türedi ideologlara kaldıysa vay bu memleketin haline... vay düşüncenin, aklın, fikrin haline... bu devirde islâm hakkında atıp tutmak muhalif kahramanlık haline geldi. medya da bu cahillerin söylemlerini köpürtüp halka servis ediyor. yazık... toplumumuz adına üzücü bir durum. aklın ve bilginin böylesine ayaklar altına alındığını göstermesi bakımından da vahim bir durum
islâmiyeti ve şeriatı eleştirmek ve bu konuda söz söylemek nevşin mengü isimli haber spikerinden bozma türedi ideologlara kaldıysa vay bu memleketin haline... vay düşüncenin, aklın, fikrin haline... bu devirde islâm hakkında atıp tutmak muhalif kahramanlık haline geldi. medya da bu cahillerin söylemlerini köpürtüp halka servis ediyor. yazık... toplumumuz adına üzücü bir durum. aklın ve bilginin böylesine ayaklar altına alındığını göstermesi bakımından da vahim bir durum
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