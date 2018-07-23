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NEVÜ'den "Yahudi ulus devlet" yasasına 8 dilde tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasını, 8 dilde yayınladığı açıklamayla kınadı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasına Türkçe, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İbranice, İngilizce ve Rusça olarak 8 dilde yayınladığı açıklamayla tepki gösterdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ senatosu, "Yahudi ulus devlet" yasasına tepki için Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında toplandı.

Bu yasayla, İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti yasası', evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Yasanın kabul edilebilir bir tarafının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Rektörler ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiilen Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

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