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Nevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

İSTİNYE Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nce düzenlenen 'Mimari Sohbetler'e konuk olan ünlü mimar Nevzat Sayın, yapı ve mimarlık yapmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Nevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeli

İSTANBUL, (DHA)- İSTİNYE Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nce düzenlenen 'Mimari Sohbetler'e konuk olan ünlü mimar Nevzat Sayın, yapı ve mimarlık yapmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Kentlerin siluetini bozmamak adına kararlar alınırken mimarların da görüşü alınması gerektiğini belirten Sayın, "Ortak akıl için masanın bir tarafı da mimarların olmalı" dedi.

İstinye Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından her hafta düzenlenen 'Mimari Sohbetler'in bu haftaki konuğu mimar Nevzat Sayın oldu. Öğrencilerle buluşan Sayın, mimarlık eğitimi üzerine düşüncelerini öğrencilere aktardı. “Başlangıç Noktaları” adlı seminerinde öğrencilerle mimarlıkla ilgili deneyimlerini paylaşan Sayın, mimari bir proje üzerinde çalışmaya başlarken en önemli adımın başlangıç noktasını bulabilmek olduğunu vurguladı. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak tarihi anlamanın, okumanın, meraklı olmanın, farklı kültürleri tanımanın bir mimar için önemine dikkat çekti.

"MASANIN BİR TARAFINDA MİMARLAR OLMALI"

Mimarlık ile politikanın yakından ilgili olduğunu belirten Sayın, "Mimarlık aslında bu ülkenin gündeminde yok. Bütün sorun burada başlıyor. Herkes yapı yapmakla ilgileniyor. Yapı yapmakla mimarlık yapmak birbirinden ayrışınca istemeseniz de yeni bir sorun üretmiş oluyorsunuz. Dünyanın her tarafında yapı ve mimarlık yapmak birbirlerine yakın duran şeylerdir. Bu eğitime, sonuçlarına, şehrin nasıl bir yer olduğuna kadar bütün noktalara sirayet etmeye başlıyor. Mimarlık politika ile çok yakından ilgili bir mesele olduğu için politik olarak bir şehrin nasıl bir yer olacağına karar vermek gerekiyor. Yakın zaman önce Amasya'yı gördüm şahane bir yer. 25 yıl önce gördüğüm bir şehirdi ama hiç yadırgamadım. Sanki o aradaki zaman geçmemiş gibiydi. Bunun sistematik biçimde yapılması için yasa ve yönetmeliklere ihtiyaç var. Ortak akıl için masanın bir tarafı da mimarların olmalı. Mimarlar, mimarlar odası dediğimiz meslek kuruluşları hiçbir zaman masanın bir tarafında oturmaları için çağırılmadılar. Bu nedenle toplantıların hep bir tarafı eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

"KENTLERLE MİMARİ ARASINDA YAKIN İLİŞKİ KURULMALI"

İstinye Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Kaya ise diplomasız mimarlar olduğunu vurgulayarak öğrencilere çok yer görmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Kaya, "Diplomasız çok önemli mimarlar var dünyaca ünlü. Ama hepsinin dünyanın pek çok tarafına çok uzun seyahatleri var. Dolayısıyla yeni nesil yerinde görmeli, uygulamalara bire bir şahit olmalı. Türkiye'de az çok biz bina yapmasını biliyoruz ama kentlerimizi oluşturmada sorunlarımız var. Bugün 26 milyon binanın yüzde 60'ının kaçak olduğu çıktı. Bu şekilde ürettiğimiz mekanların yaşam kalitesinin yükselmesi mümkün değil. Kentle mimarinin sıkı ilişkisi kurulmalı" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

Nevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeliNevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeliNevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeliNevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeli

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