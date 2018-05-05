Nevzat Sayın: Kentler oluşturulurken mimarlarla görüşülmeli

İSTANBUL, (DHA)- İSTİNYE Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nce düzenlenen 'Mimari Sohbetler'e konuk olan ünlü mimar Nevzat Sayın, yapı ve mimarlık yapmanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Kentlerin siluetini bozmamak adına kararlar alınırken mimarların da görüşü alınması gerektiğini belirten Sayın, "Ortak akıl için masanın bir tarafı da mimarların olmalı" dedi.

İstinye Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından her hafta düzenlenen 'Mimari Sohbetler'in bu haftaki konuğu mimar Nevzat Sayın oldu. Öğrencilerle buluşan Sayın, mimarlık eğitimi üzerine düşüncelerini öğrencilere aktardı. “Başlangıç Noktaları” adlı seminerinde öğrencilerle mimarlıkla ilgili deneyimlerini paylaşan Sayın, mimari bir proje üzerinde çalışmaya başlarken en önemli adımın başlangıç noktasını bulabilmek olduğunu vurguladı. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak tarihi anlamanın, okumanın, meraklı olmanın, farklı kültürleri tanımanın bir mimar için önemine dikkat çekti.

"MASANIN BİR TARAFINDA MİMARLAR OLMALI"